SIETE. El señor de la tele manda a decir que no le interesa en lo absoluto volver al partido de los “cachiros” y que solo lo haría si los trillizos del TSE se lo devuelven envuelto en papel de regalo, con chongo y todos los mikis, incluidos los siete millones de la deuda política y otras hierbas... Será...



CHURRO. La muchachada salió bajada de la nueva conferencia de prensa de los macizos. Los convocaron con bombos y fanfarrias, pero, otra vez, volvieron a salir con un churro. Solo sardinitas. Los verdaderos “tiburones” andan muertos de la risa y siguen haciendo jugosos negocios con el Estado.



PEÓN. Ni en el Seguro Social nunca han sacado a bailar a los cerebros de la trama. Los tiburones que se pusieron de acuerdo, buscaron un peón para que les hiciera los mandados –MZ- y se dedicaron a vivir la vida loca con las cotizaciones de trabajadores, patronos y gobierno... Pobre, pueblo, pobre...



TETOS. Por cierto que los juzgados de Privación de Dominio acaban de ordenar que, por favor, les devuelvan sus bienes a los famosos Tetos, porque, gracias a ellos, desenvolvieron toda la trama del IHSS. Qué hubiera sido sin esos ilustres. Y esto que a los macizos todavía no les han aprobado la Ley de Colaboración Eficaz.



REDES. El banco rural que importaron de Guatemala ya no halla qué decir o qué puercas hacer para que los ilustres de la oposición de aquí y la “people” que “escribe” en esas redes dejen de decir que el Indómito tiene algo que ver con la institución. La bulla es que alguien interesado se inventó el chambre solo por hacer el daño.



CARNÉ. En el gonfalón rojo-blanco-rojo anda gente con roncha porque ahora se han inventado que, el que no saque su carné de afiliado, no será reconocido como “liberal”. El clavo se lo echan al hijo del profe, pero parece que la “ideota” la tomó toda la plana mayor, que manda en el CCEPL.



CENSO. Pero JLM les manda a decir que los estatutos del PL establecen que el censo y la identificación de los liberales que todavía quedan le corresponde a los consejos departamentales y municipales, lo que significaría que los susodichos andan orinando fuera de la nica. Será posible...



AVIONES. A ver si Emilio y otras hierbas se inventan un plan, aunque sea para Semana Santa, para que esos aeródromos sean usados para el aterrizaje de aviones con turistas, y no para paseos de vacas y burros.



YUCA. Se inicia la campaña en chapinlandia y la delantera la llevan tres mujeres. Sandra Torres, exesposa de Álvaro Colom; Thelma Aldana, exfiscal general, y Zury Ríos, hija de Ríos Montt. Solo firmas. Por cierto que eso de la corrupción está tan yuca en Guatemala, que ahora la Fiscalía quiere meter al mamo, hasta a la Thelma. La ex de Colom va punteando.