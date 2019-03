TAMAL. Para esta semana se anuncia una asamblea de presuntos pastores de la Confraternidad Evangélica, para darle viento al proyecto aquel de formar un partido político, con “hombres de Dios”. Mario Fumero ha denunciado que “ya tienen listo el tamal” para poner a pastores politiqueros como nuevas autoridades.



MIEL. Mario Fumero ha denunciado con nombre y apellido a Mario Tomás Barahona y su “viña”, y a Evelio, el power de la Vida Abundante y hermanito de Asterio. Mario Tomás ha reconocido “paladinamente” que quiere volver a la política. Como ya días se le quema la miel por ser diputado.



MORAL. Solo eso faltaba. Que la poca reserva moral que queda en el país se meta a la politiqueada. Ajá, y quien va a “adoctrinar” y a “adecentar” a quién, los pastores a los políticos o los políticos a los pastores. Es como pretender que el diablo se haga buena gente y se pase al lado de los buenos.



FALSO. La zarina del SAR ha tenido que salir a aclarar que es falso de toda falsedad que viene un aumento al ISV del 15 al 18 por ciento, como andan regando la bomba la bailarina y compañía. Nada que ver, manda a decir MG, y le pide a los y a las ilustres que dejen de inventar.



ACTÍVATE. El Indómito estuvo activado el fin de semana en las playas de la Cieneguita, en Puerto Cortés. En la vigésima sétima jornada de los actívates hubo caminatas, corridas, aeróbicos, ciclismo, zumba, en fin. De todo un poco.



CEIBA. Los ilustres de la plataforma aquella anduvieron el fin de semana comiendo baleadas por La Ceiba y desde allá mandaron un comunicado, en el que juran y perjuran que el Indómito “se prepara” para quedarse otros cuatro añitos. No hallan qué inventar. Si el hombre ya le dijo a los alcaldes y a sus amigos que en menos de tres años se va.



GIRAS. Dicho y hecho, Ángel Darío ya ha oficializado su candidatura a la guayaba por el gonfalón rojo-blanco-rojo, y ya comenzó a realizar giras por todos los confines. Solo falta que RV también oficialice su aspiración. El otro de los lanzados es el ex de Copeco y diputado por Copán.



ALIANZAS. La gran jodida es que LZ y sus peluches andan con la onda de meter al Partido Liberal como furgón de cola de la mentada Plataforma Ciudadana, porque parece que SN le ha prometido ponerlo de candidato. Aunque Mario Asegura les aclara que esas alianzas, solo pueden ser autorizadas por la convención, que es la máxima autoridad. A ver, dijo el cieguito.



SERIO. El olanchano no descansa y el fin de semana anduvo de gira por Ocotepeque. Parece que el hombre va en serio con su candidatura. El chele Castro y Briceño insisten en que ya es hora de que “nos dejemos de paja y lancemos la candidatura de Mel”. Y a JC, su delfín, lo mandó a Catacamas.