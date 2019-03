INFOP. Vuelta de calcetín al Infop. Lo primerito que harán será mandar a la calle a todos los supernumerarios, que son más de la mitad, y poner en su sitio al sindicato, que se chupa hasta la última gota de sangre de la pobre institución gracias a las mentadas “conquistas” del contrato colectivo.



CONCURSO. Pero no solo el sindicato saldrá trasquilado en el Infop. Los políticos ya no podrán nombrar al director y habrá un gobierno tripartito, escogido por concurso y con dirección rotativa, como los ilustres del Inprema. Todo sea por el bien de la institución y de la educación técnica. Congratulations...



FULTON. Lo que es el poder. La Fulton ha colocado ayer la primera turunca del nuevo búnker de la embajada imperial, en la avenida Los Próceres. Antes del inicio de la obra, “Papi a la orden” corrió a cambiarles toda la tubería, las vetustas alcantarillas y les hizo la calle nuevecita, y con concreto hidráulico, así es que, el imperio le debe una.



BANDA. Ahhh, y por si las dudas, el Indómito fue el invitado especialísimo de la Fulton y compañía. Esto a oídos de algunos que siguen esperando que el magnate les imponga la banda con un solo tuitazo. Cómo no, chon...



LEÑA. Pobrecito el otrora partido de las milicias eternamente momias. Sus remedos de líderes continúan agarrados de las greñas y, los que por ser autoridad tienen la responsabilidad de sentar a los energúmenos que no paran de matarse unos a otros, más bien le echan más leña al fuego.



CUERDA. En lugar de darle cuerda a todos los aspirantes, para dinamizar el partido, a que empiecen con sus giras por todos los confines de la Patria. Ya días hubieran convocado al CCEPL a Raúl, a Banegas, a Juan Carlos, a la Gaby y a todo aquel que aspire a la guayaba, para ponerse a la orden. Pero no.



MURO. Dicho y hecho, Trump ha vetado ayer la bateada que le dieron en el Senado sus propios correligionarios con la emergencia del muro, y manda a decir que su proyecto viene y nadie lo detiene, para frenar a los “invasores” de las caravanas... ¡Vaya, jodido!...



CIENCIA. Merecido homenaje esta semana por parte del Cohep al reconocido científico hondureño Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, la cúpula empresarial ha sabido reconocerle su trayectoria en la ciencia y la academia.



AMLO. Ajá, y AMLO cuando puercas va a empezar a combatir la inseguridad en México. La semana pasada mataron a 15 en una balacera en Cancún, esta semana grupos armados han secuestrado a varios grupos de inmigrantes y ayer, para terminar de rematar, hallaron 15 cadáveres embolsados en unas aguas negras. Pero la izquierda perfumada de aquí lo tiene en un pedestal.