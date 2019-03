TSE. Dicho y hecho, los trillizos del TSE mandaron al carajo la condena a la hoguera de los 17 en el partido de las milicias eternamente momias. Y, dicho y hecho, salió Pinedita diciendo que eso no sirve y que siguen expulsados... Andarán perdidos estos muchachos.



GOLPE. Kikito jura que se avecina un “golpe” contra el CCEPL y que viene la tercera reelección. Entre tanto, JLM, que también es miembro del CCEPL, les manda a decir a los peluches que dejen de soñar con alianzas a partidos o a plataformas mientras no tengan luz verde de la máxima autoridad, que es la convención.



ANSIAS. Calma, calma, y que no cunda el pánico, manda a decir la “coyotía”, que nadie coma ansias porque, más temprano que tarde, anunciará su candidatura a la guayaba. Sepa Judas por qué partido, porque en Libre ya van como veinte. Otro que se podría lanzar es Marlon Escoto.



RAZÓN. Pareciera que la presunta oposición nunca ha leído al florentino. ¿Cómo fue que dijo? Con solo que esta vez el olanchano y SN van cada quien por su lado, ya tienen bastante. Y, para terminar de rematar, la tal convergencia va por un lado y la coalición por otro. Con razón los azulejos andan C del R.



PAÑALES. Roma le manda a decir a los diputados –de todos los partidos- que se quiten los pañales y se pongan pantalones, y se queja de que los macizos solo le están cayendo a las sardinas, mientras los verdaderos tiburones –empresarios, banqueros y políticos- se andan pavoneando por todas partes... Será...



TELA. Le llegó la hora a los trillizos de la Superintendencia de Concesiones. Interesados en esas chambitas, entenderse con Ebal. Por lo menos Nacho Williams, el único que daba la cara de los tres, hará falta. En su período como presidente le dio dinamismo, pero todavía hay mucha tela que cortar.



TERROR. Tomada la Dirección Departamental de FM, porque los dirigentes magisteriales denuncian que quien hace los nombramientos es el diputado que estuvo en el Infop, y no el terror de los periquitos... ¡Ahhh!, y que nombran a los maestros en base a recomendaciones políticas y no en base a méritos... Será...



MILLA. A propósito de educación, a oídos del terror de los periquitos, los docentes del Milla Selva denuncian que el director le quiere dar volantín a los profes con plazas y sustituirlos por recomendados que llegaron en calidad de “asignados”... Será posible... Pobre, pueblo, pobre...



CARACAS. Los refundidores de la patria andan picados solo porque ahora SPS y la capital ya no figuran ni por cerca como las ciudades más violentas del Universo, y la que puntea es Caracas, el “paraíso celestial” de la izquierda cavernícola. De los primeros lugares, SPS ha saltado al puesto 33, y el DC al 39. Qué tal. Bien, gracias.