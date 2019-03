LEÑA. El abogado del muchachito de la Humuya –que se ha perdido del mapa- jura que los trillizos del TSE anularon ayer la expulsión del grupo de los 17 –incluido su jefe- que había decretado Torquemada. Se quedaron con la leña lista. La campana los salvó. No tarda en salir Pinedita a decir que ese fallo no vale.



BASTIÓN. El olanchano anda desjuiciado lanzando candidatos a diestra y siniestra. El fin de semana estuvo en su bastión, allá en Colón, donde lanzó a Will Méndez, quien, ni corto ni perezoso, manda a decir que lo está pensando bien en serio y que el día menos pensado anunciará su lanzamiento como a veinte mil metros de altura.



ERROR. Pero Raselito cree que es un grave error del olanchano estar lanzando todas esas candidaturas tan prematuramente. El hombre cree que la oposición tiene chamba de sobra, con estar viendo cómo puercas echan a los cachurecos del poder, y no deberían estar perdiendo el tiempo en esas cosas.



CHEPOS. El Indómito manda a decir que no piensan descansar ni un ratito hasta que agarren al último de los Mito Padilla, así es que, ya están sabidos. Pero, aun así, aquellos que dijimos no quieren ver a más chepos y militares en las calles y piden que mejor regresen a los que están a sus cuarteles... Será...



BANCOS. Sepa Judas por qué, y que lo averigue Morgan, pero la bulla es que ningún banco se quiere echar el trompo a la uña con el fideicomiso del transporte, para el rollo aquel de la tarjeta prepago, las cámaras, el mentado botón de pánico, en fin... Qué estará pasando... Ummmm...



MAR. Por cierto que los “magnates” le han dado la más cordial bienvenida a la nueva fuerza anunciada por JOH para darle vuelta de calcetín a la seguridad en el trasporte público. La jodida es que, si primero no organizan el desmadre que hay en ese sector, quién sabe. Lo que sea que hagan será como echar sal en el mar.



IHTT. La gran jodida es que el mentado IHTT salió cachinflín. Más de lo mismo. Hace años están que mañana y más mañana con el ordenamiento del despelote que siempre ha existido en ese sector y neles pasteles. Será como gastar pólvora en zopilote.



BUSES. Mientras no saquen el efectivo de los buses y dejen de pelear línea por un pasajero, que los choferes trabajen por turnos, que ya no haya cobradores, podrán poner a cuidar los buses a la Mujer Maravilla y al Capitán América juntos y quién sabe. Porque la bulla es que el cobro del impuesto aquel sigue implacable.



MP. La hormiga atómica del MP no dejó títere con cabeza en la zona central. 78 detenidos, 68 requerimientos fiscales, 41 allanamientos, 56 inspecciones, 31 decomisos de armas y drogas y, de chascada, 1,126 personas capacitadas en 19 jornadas preventivas. Anda volando el FG.