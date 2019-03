APAGADO. El señor de la televisión ha reaparecido, aunque medio apagado, y manda a decir que ya tiene todas las firmas aquellas. Qué le convendrá más, pedir su inscripción ahorita con los actuales trillizos, o esperar a que llegue Libre. ¿Lo irá a apoyar su otrora aliado? ¿Le convendrá al olanchano tenerlo de competencia?... Ummmm...



TSE. Los aesejotas –que por lo visto ya le presentaron la demanda de divorcio a la Vida Mejor- no quieren ver reelecto a ninguno de los actuales trillizos del TSE. Los Carlos creen que deben nombrar nuevas caras. Se fregaron entonces, porque siempre mandan.



MENTE. Que no es prudente lanzar candidaturas este año, les manda a decir Mauricio Oliva, porque sería demasiado prematuro. “Netanyahu” asegura que, en lo personal, tiene la mente muy ocupada en las mentadas reformas político-electorales y en ver cómo puercas hace una sola melcocha con todas las propuestas que le han mandado.



THELMA. Pues, hombre, Hilario, allá en chapinlandia se acaba de lanzar la Thelma y, cuál creen ustedes que ha sido su primera promesa de campaña. No tardan aquí, como somos grandes carretas, en lanzar a la compañera del dúo dinámico. A ver, dijo el cieguito. Podría ser la “outsider” de la coalición aquella.



FUERZA. Nueva fuerza policial, esta vez exclusiva contra los palmos y la extorsión en el transporte urbano. JOH manda a decir que iniciará en la capital y luego va de cohete para SPS. Estudios dados a conocer por EL HERALDO revelan que ocho de cada diez capitalinos sienten miedo viajar en buses y taxis. Y con toda razón.



IGOR. Reaparece Igor, en carne y hueso, y manda a decir que curar a una sociedad polarizada no es comida de trompudo y que ni con una varita mágica se le podría poner fin. La reconciliación podría tardar “muchísimos años”, aclara el chileno... ¿Estáis oyendo?...



CARA. Nadie del equipo de “Papi a la orden” saca la cara para aclarar ese crimen ecológico después que se apearon todos los ficus que estaban frente a un mall. Con tantos incendios forestales, el gorgojo de cuatro y de dos patas, y la tala criminal, que a la “people” le duele hasta el alma cuando ve cortar un arbolito.



DIEZ. Solo el Juan Carlos salió a decir que por cada arbolito que se apean, siembran diez... Ummmm... Sepa Judas dónde, pero el hombre jura que son diez. El único que sacaba la cara por la AMDC ya no está y lo “pior” es que “papi” no tiene ni oficina de relaciones públicas.



PELOS. Ajá, y ahora que vienen más racionamientos y Los Laureles ya parece un charco, al SANAA mandaron a una señora que no habla ni a cañonazos. Y esto que todavía falta lo “pior” del verano. Ya días habrían explicado, con pelos y señales, ese proyecto de las dos nuevas represas.