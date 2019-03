VAQUEROS. El cumpleaños de Mauricio Oliva sigue siendo la comidilla en Cholu. Por más que el doc y compañía juran de rodillas que no ha sido un lanzamiento, la “people” insiste en que mejor le cuenten una de vaqueros, que eso fue un salto con paracaídas aquí y en la China. Será posible...



MUÑECO. En el jolgorio de “Netanyahu”, en el campo agás, también anduvieron el “muñeco” –que ya volvió a la política y amenaza con volverse a lanzar- y “Cali”, el alcalde de los “jampedranos”, que ya importó gorras y camisetas con su emblema desde la Bahía de San Francisco.



PAPI. En esos moles andan con una de especulaciones... Que “Papi a la orden” está enfermo y por eso no se lanzará, que Oliva tampoco porque aquellos que dijimos no lo dejarán, y por eso ya llamaron al “muñeco” para lanzarlo como “outsider”, y que no sé qué, que aquí que allá... No hallan qué inventar.



ONDA. Por cierto que “Papi a la orden” debería aclarar eso, bien clarito, porque ya días andan con esa onda de que está enfermo. Como el hombre viaja bastante, la “people” se ha inventado que cada vez que sale, va a tratamiento. Por eso sería bueno que aclare.



JUGADA. A las malas lenguas que se llevan en los cafés de esos moles tampoco se les escapa Libre. Que JC es una jugada del olanchano para que le cuide la “pulpe”, que no tarda en lanzar a otros para que, el día menos pensado, aparezcan todos renunciando y rogando a “Mel” que se lance, y que no sé qué, que aquí que allá.



COALICIÓN. Por allí también se anuncia la creación de la “Gran Coalición por Honduras”, la cual sería encabezada por el señor de la televisión y por el sector del PL que lidera LZ, más algunos partidos chiquitos y sectores sociales. Ajá, ¿y la convergencia aquella? Otra división.



JOVEN. Ajá, ¿y habrá pegado o no la candidatura del joven aprendiz en Libre? Lo cierto es que el muchacho ha salido buen alumno. Aprende rápido. Lo único es que del séquito del olanchano casi solo Carlón está con él mil por mil. Los otros, incluido el chele Castro y Briceño, no lo topan.



20-20. Los coprunes –el colegio magisterial de “cizaña”- andan tan bien con la Vida Mejor, que hasta les alquilan el edificio de Tres Caminos para el programa 20-20. Qué tal. Allí pasa Olguita Alvarado, la “resignada”, y todo su equipo. Por cierto que Olguita fue la gran ausente en el cumple del doc.



SORDO. Dicen que no hay “pior” ciego que el que no quiere ver y “pior” sordo que el que no quiere oír. Qué dirán los congelados de aquí, que siguen muriéndose por el Maduro venezolano, de esos apagones criminales en el cuarto exportador de petróleo mundial y el que tiene las mayores reservas. El fin de semana murieron 15 pacientes renales por falta de diálisis.