TIGRES. “Hasta que caiga el último de los Mito Pandilla”, le ordenó ayer el Indómito, a las tropas “tigres”. Mataron a dos efectivos, pero los van a perseguir, hasta aniquilar a toda la banda, advirtió JOH. Ya días que esos grupos armados asolan Olancho y ninguno de los dos presidentes olanchanos hizo nada por combatirlos.



EBAL. Friendo y comiendo. Ebal manda a decir que no tardan en enviar al Congreso un proyecto, para aumentar el número de chepos y de verdes olivo, para combatir a los criminales... Pero los zelayistas insisten en la vieja consigna aquella: menos armas, más educación.



FIRMES. Por allí andan sonando otra vez tambores de cambios en el Gabinete de la Vida, aunque lo mismo dijeron la vez pasada, y neles pasteles. Hay ministros que andan en las nubes y que nunca sacan la cara ni por el gobierno ni por JOH, pero allí están, más firmes que el Congolón.



LUCES. Por cierto que hay un par de ministros que no huelen ni hieden por las funciones que tienen y andan con una de guaruras, carros seguidores de lujo, luces con sirenas, en fin... Y no era que eso estaba prohibido y que solo los presidentes de los tres Poderes y el FG andarían con caravanas... Pobre, pueblo, pobre...



MORGAN. Y otro par de ministros mandan a decir que el PN les pela el eje, que ellos están allí recomendados por unos poderosos personajes de la zona norte, y que no los pueden tocar ni con el pétalo de un clavel... Sepa Judas a qué puercas se atienen y que lo averigüe Morgan.



CHOLU. A ver qué tal está la cosa hoy en Cholu en el cumple de “Netanyahu”. Los mauricistas insisten en que no es un lanzamiento, que solo será el pastelito y unos cuantos discursos de Oliva y de los otros aspirantes azulejos a la guayaba, para llamar a la unidad y que, de allí para allá, neles pasteles... Ummmm...



ABIERTA. Ajá, preguntan unos chuscos, y si el “resignado” de El Hatillo ya días anda en abierta campaña, los otros ¿cuándo? Cuánto tiempo más esperará Mauricio Oliva para decir si sí o si no. Aunque dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Y el “papi”? ¿Y Reinaldo?



TATUAJES. Bueno ese proyecto que acaban de meter en el hemiciclo, para que en las chambas no se discriminen a los muchachos y muchachas que andan con tatuajes artísticos, y los confundan con pandilleros. Nadie debería ser estigmatizado por eso, como lo pide el diputado Karlo Villatoro, en su propuesta. Ni que todavía estuviera “Míster Álvarez” en la chepa.



VUELTA. El terror de los periquitos estuvo de manteles largos y en el día lo celebró chambeando y en la noche tocando guitarra. La bulla es que a Educación le darán vuelta de calcetín y que se avecina una sacudida de empleados administrativos. A ver, dijo el cieguito.