OLIVA. Todo listo para el cumpleaños, no lanzamiento, de Mauricio Oliva, mañana, allá en sus dominios de Cholu. La plataforma será el campo de los ganaderos y la gran novedad es que tiene de invitados nada menos y nada más que a los precandidatos azulejos y todos ya le dieron el sí, el sí de que sí llegarán.



JUNTITOS. Por primera vez en mucho tiempo allí estarán juntitos, pero no revueltos, “papi a la orden”, el “Niño Gualaco”, el “resignado” de El Hatillo y hasta el “chino” Castillo, con quien “Netanyahu” almorzó ayer en sus aposentos del hemiciclo. Ajá, ¿y el Indómito? ¿Irá a llegar?... To be or not to be…



UNIDAD. “Netanyahu” ha dejado bien clarito que no es un lanzamiento ni nada que ver. Lo que hará el hombre es un llamado claro y preciso, desde la zona sur, a la unidad del gonfalón azul y la estrella solitaria, así es que, ya están sabidos... ¡Ahhh! y pide que recen por él. Marco Tulio anda que no cabe por el entusiasmo de las bases azulejas.



PAPI. Pero, en el estado mayor de “papi a la orden” también andan felices, como lombrices, porque juran que casi todos los astros ya se empezaron a alinear y que el hombre ya solo está de un toque para dar el “sí”. Será posible... ¿Y el “resignado” de El Hatillo?



TOALLA. Para que vean ustedes hacia dónde va el elefante en Libre, como le encanta decir al exhombre del cumbo, “Libreta” dio ayer un paso al costado o, como diría cualquier chusco, tiró la toalla como presunto precandidato presidencial y anunció que apoyará la candidatura de Jorge Cálix... ¡Vaya, jodido!...



VOLANDO. Qué candidatura más efímera la de CER. Con razón ni Raselito ni “Shaolín” le creyeron. Pero, sea como sea, JC anda volando y todos los caminos indican que, si el olanchano no se deja enganchar del chele Castro y de Briceño y no se lanza, el muchacho será el candidato refundidor. Brinque quien brinque y se pique quien se pique.



MAMILIO. Las malas lenguas de la zona oriental juran que el “comandante Libreta” está apoyando a su suegro, Mamilio Rodas, el sangre azul de El Paraíso, quien amenaza con volver a la política después de que el viudo alegre lo desapareció del mapa político, y ya ha tenido las primeras reuniones con sus bases del PL... Será...



CIRCO. Sepa Judas a quién puercas se referirá, pero el chele Castro manda a decir que en Libre se “abrió el circo y aparecieron los payasos”... ¡Vaya, jodido!... Son los payasos que el sistema usa en su mundo circense, dice el chele... Será posible...



SÚPER. Otra papa caliente para el súper Marlon. Ahora resulta que también le han endosado el cadáver putrefacto llamado Hondutel. Sepa Judas cómo puercas pensará hacer con tantas papas calientes: La ENEE, el Gabinete Económico, el FMI, en fin...