CUARESMA. Llegamos al Miércoles de Ceniza. Se inicia así la Cuaresma en la cristiandad católica, anglicana y de otras denominaciones. La imposición de la cruz en la frente para el arrepentimiento y dar inicio a un período de penitencia y reflexión. ¡Qué bueno! ¡Arrepiéntete!...



APOSENTOS. El “Niño Gualaco” llegó ayer en carne y hueso a los aposentos de “Netanyahu” en el hemiciclo a reafirmar el apoyo del PN a las llevadas y traídas reformas electorales. La bulla es que Mauricio Oliva y Reinaldo se llevan como el pan con mantequilla... Será posible...



DOS. Estamos jodidos todos ustedes, como dice aquel. Dos masacres en un solo día y con igual número de palmos. Ya días no se daban los homicidios “múltiples”, como le encanta decir a las Migdonias y a los Julianes.



DENUNCIA. Ese culebrón de los Zelaya-Medrano se ha puesto al rojo vivo. Ahora resulta que Iván se presentó ayer ante el Conadeh a denunciar amenazas en su contra por parte del hijo de LZ, y hoy va soplando para el MP, a interponer la misma denuncia. Qué tal...



PLEITO. Lo único que faltaba. A los pobres periodistas le echa el clavo LZ por el pleito de la herencia. Ajá, y qué culpa tienen los perros más flacos de que la señora se haya presentado solita a los tribunales, a contestar –según dijo ella misma- una demanda que le pusieron sus propios hijos.



SUCIOS. El presidente de los liberales ha calificado de “sucios” y de “perversos” a los periodistas que se han referido al tema “familiar” y “privado”. Ninguno de sus asesores le dirá que él es un personaje público –desde que fue candidato presidencial- y que todo personaje público debe rendir cuentas de sus actos públicos o privados.



SALE. La gran jodida es que quien lo aconseja es gente como Martellito y allí sale también insultando a los medios tarifados. O el tal “Guayo” Facussé, que no tiene vela en el entierro, pero allí apareció metiendo la cuchara, pidiéndoles a los periodistas que tengan “vergüenza”.



MADRE. Sepa Judas cómo es que son opusdeístas devotos y no conocen uno de los principales mandamientos: Honrarás a tu padre y a tu madre. En vez de salir a decir todas esas barrabasadas que dijeron ayer en SPS, más les valdría agarrar aquel consejo del hombre de El Chimbo: Calladitos, calladitos, se ven más bonitos. Lo “pior” es que por allí reapareció la señora después de la conferencia reafirmando todo lo que ha dicho.



LEY. Selma le manda a decir que su comportamiento daña a las mujeres –sobre todo a las liberales– y el Juan Carlos de occidente que le están dando de beber de su misma medicina con la Ley del Karma: A cada acción, una reacción. Es bonito estar lanzando lodo sobre todo mundo y que solo yo soy el único impoluto.