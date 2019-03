CARNÉ. Pobrecita la UNAH. La pobre sigue en caída libre en el ranking de universidades de Latinoamérica y los encapuchados continúan con el relajo. Por lo menos ayer ya empezaron a exigir el carné, para controlar el ingreso de los estudiantes, porque entra todo mundo, como Pedro por su casa.

FULTON. Ya llegó por quien lloraban. La Fulton solo se apeó del avión y manda a decir que ya terminó su entrenamiento de generala, allá en Alemania, y viene a quedarse. Como a Paco Palmieri se lo reventó Marco Rubio, y por los momentos en la capital federal no hay ni señales de nominar a otro, habrá Fulton para rato.

PECES. Hay múrmura entre algunos sectores por la conferencia de prensa de ayer de los macizos. Por todo el escándalo que armaron se pensó que le iban a caer a unos peces gordos –empresarios y políticos- pero al final salieron con un listado de gatitos y gatitas. La única excepción fue Roma.

ROMA. Por cierto que Roma jura que jamás de los jamases hizo movidas con ese proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y que ninguno de los contratos que firmó fue una licencia para cometer delitos. Y que le dé sarampión y dengue a su alero Julio Cabrera si está mintiendo, manda a decir.

VALLE. Para que vean que la cosa en la estrella solitaria no se detiene. El “Niño Gualaco” anduvo ayer de gira por Valle y en la “fresca” Nacaome tuvo miniconvención con todos los líderes y la dirigencia azuleja del departamento. El grito de batalla en la “misa” fue la unidad y le pidieron a Reinaldo que trabaje duro para consolidarla.

UNIDAD. Lo otro que tampoco para es el trabajo en la capital. Mario Pineda anduvo visitando varias colonias y aldeas del DC, y en todas partes llamó a la unidad del nacionalismo, y le pidió a sus dirigentes que le digan no a la confrontación y que no contesten insultos, porque “todos somos hermanos”.

CALI. Sepa Judas si es que el alcalde de SPS se piensa volver a lanzar a la reelección –o si aspira a la guayaba mayor- pero ya mandó a traer de California gorras con la estrella solitaria y la leyenda “Cali”. Como la “people” de la oposición tiene como veinte candidatos en la capital industrial.

ROJO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo tampoco para la actividad. La Gaby volvió a tener misa con alcaldes de FM –esta vez en Talanga- RV estuvo en contacto con la dirigencia a nivel nacional y DB inició visitas el fin de semana para tantear el ambiente y lanzarse... To be or not to be.

PEAJE. Por si las moscas y por si anda por allí algún cabeza caliente queriendo meter peaje en la carretera del sur, el power del Insep manda a decir que neles pasteles, que esa vía fue construida con pisto público y que nadie se aflija ni se afloje... Para que vean. ¡Vaya, hombre!...