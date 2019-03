SULTANA. La bulla es que este viernes le tronará en la Sultana del Sur, con el cumpleaños de “Netanyahu”, y la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que tendrá invitados especialísimos. A ver si se lanza o no se lanza. To be or not be...



PILAS. Ya regresó “papi a la orden” y viene con las pilas bien cargadas y dispuesto a poner toda la carne en el asador, como le encanta decir a los colegas de la crónica deportiva. Lo único que le falta al hombre -porque nunca le ha funcionado- es un buen equipo de comunicaciones.



INTERNAS. Al “resignado” de El Hatillo lo columbraron el fin de semana en los territorios pateplumas, tocándole las barbas a Marito y compañía. El líder supremo de los Ecónomos y de los Walter le dijo a sus bases que, llueva, truene o relampaguee -y se oponga quien se oponga- en la estrella solitaria habrá internas... Será...



GUALACO. Allá en Washington columbraron al “Niño Gualaco” acompañando al Indómito. No se le despega. Pero regresó el fin de semana y ya está otra vez cuidando la “pulpe” del Comité Central. Ajá, y se lanza o no se lanza Reinaldo. En las pampas olanchanas esperan que se lance.



CHON. Lo único que faltaba. Los trillizos del TSE están proponiendo que el Estado –vale decir el pobre Juan Pueblo- financie a los partidos políticos. La casaca de los David, los Erick y los Saúles es que así ya no recibirán billete de los narcos... Como no, chon...



MATRIARCA. Otro comunicado de la matriarca de la familia Zelaya-Medrano en el que acusa a los hijos que la demandaron de haber conformado una “asociación” en su contra. Manda a decir que está en sus plenas facultades y niega que esté siendo utilizada por alguien con fines políticos, como han dejado entrever sus vástagos.



IVÁN. También sale en defensa de su hijo Iván, de quien asegura, no se ha apropiado de ningún bien pasado o presente, y “él tiene su propio sustento de vida”, ni le ha gritado ni insultado. La otra bulla es que el edificio de parqueos se lo alquilaron a Ceutec-Unitec.



TAMBIÉN. La señora Martha Elena Medrano Garay revela que ella también, al igual que su esposo cuando estaba en vida -en septiembre del año pasado- acudió a la Fiscalía de la Tercera Edad del MP, “por el acoso que estoy sufriendo de parte de esta asociación”, al extremo que le quitaron la casa y el carro. La señora lamenta que el MP nunca le dio trámite a su denuncia.



DEMANDA. Pero la otra bulla en este culebrón, en defensa de la “asociación” de los hermanos Zelaya Medrano, es que “Iván está quebrado y está manipulando a su mamá para quedarse con todo”, y que la demanda es para dejar sin valor el último testamento, porque habría sido manipulado por Iván... Será posible...