VALOR. La zarina del SAR le ganó el valor ayer al “Pelón 70” de la CCIC, cuando dejó entrever en un foro que su lloreta por la nueva facturación es por un millonario reparo a una conocida empresa de SPS y lo retó públicamente si la autorizaba a dar el nombre de esa empresa. PB no hallaba dónde poner el dulce y nunca le respondió el reto. Lo dejó quieto.



ÁRBITRO. Pero PB, a pesar de la trapeada, no se quedó callado, e insistió en denunciar “abusos y arbitrariedades” del SAR. El número dos de la CCIC pide la creación de una superintendencia o árbitro para que vigile al SAR y que así la Guzmán no haga lo que quiera... Será...



JODIDA. La única gran jodida es que, a partir de hoy, hay que botar todos esos talonarios de facturas, porque ya no sirven. Algunos microempresarios y profesionales tenían hasta noviembre.



PATADA. A la mayoría de diputados azulejos les ha caído de patada la manera casi despectiva e irrespetuosa en la que un diputado de su misma bancada –exdirector del Infop- se ha referido de Mauricio Oliva. Una cosa, dicen, es que apoye a tal o cual precandidato, y otra, que irrespete la institución del Congreso. La bulla es que Nájera le dio para los chicles.



OCHO. Preparativos desde ya en Cholu para lanzar la casa por la ventana de hoy en ocho por la celebración del cumpleaños de Mauricio Oliva. La bulla es que le tronará y que hay gran entusiasmo entre los activistas azulejos, incluido el popular “Radio Viejo”, quien ahora apoya mil por mil a “Netanyahu”.



PLATA. A ver qué dice “papi a la orden”, cuando regrese de viaje, si acepta o no el reto. To be or not to be. Me quiere, no me quiere... me quiere, no me quiere... La bulla es que el hombre sigue esperando que se la ofrezcan en bandeja de plata, pero, quién sabe.



CCIC. Será cierto que CF y su “alero” LZ, cada quien por su lado, le han ofrecido la candidatura del PL al turquito de la CCIC. La noticia la dio el mismo “Toti”, al agradecerle a toda la “people” que lo ha estado llamando para pedirle de rodillas que acepte, pero el hombre dice que por ahora está ocupadísimo, trabajando. Pero no dice que no... Ummmm...



SECO. La bulla en las filas refundidoras es que el líder supremo se sacó la candidatura de JC de la manga de la camisa, para parar en seco a “Libreta”, complaciendo peticiones de algunos dirigentes de Libre y de un conocido personaje que, según las malas lenguas, no lo digiere... Será...



OEA. El Indómito disertó en la OEA –allá en la capital federal- sobre seguridad y destacó la reducción de los homicidios en Honduras a menos de la mitad después de que en los récord Guinness aparecía como el país más violento del planeta. Almagro lo felicitó. ¿Estáis oyendo?... “Vaca echada” anda que no cabe.