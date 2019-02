JUANCA. Falso de toda falsedad que la nueva facturación de la SAR prohíbe los descuentos y los “black Friday”, como asegura la “people” del Cohep y el “pelón 70” de la CCIC, manda a decir la zarina. Lo que pasa, según Miriam Guzmán, es que Juanca es ingeniero y no sabe nada de esas cosas... ¡Vaya, jodido!...



FALSO. Otro que manda a decir, que es falso de toda falsedad que renuncia, es Mario Pineda. Más tardaron en redes en echar a rodar esa bola que el doc en salir a aclarar que él presentó su dimisión al Indómito en diciembre, como lo hicieron todos los ministros, pero el hombre no le ha dicho nada, así es que, ya están sabidos.



TRUMP. Tramposo, racista, embustero, estafador, saltatapias... Parecieran los acostumbrados “halagos” entre diputados catrachos en el hemiciclo. Pero no. Son los epítetos que el exabogado de Trump lanzó ayer en su contra en el testimonio que presta ante el Congreso de USA. Y esto que el hombre andaba de buenas.



117. El “Niño Gualaco” madrugó a La Leona a celebrar los 117 abriles de la estrella solitaria. Tamagás y medio el que se echó Reinaldo y ponderó las virtudes de cada uno de los supuestos precandidatos a la guayaba, incluido el “muñeco” Mario Canahuati y el chino Castillo.



JODIDA. La gran jodida fue que, sepa Judas por qué, no llegó ni uno. Ni Oliva ni el “papi” ni el “resignado” ni el “muñeco” ni el chino ni “Olguita”. Tampoco se apareció JOH. Y esto que esta vez, como ahora están en concubinato con los zelayistas, no llegaron a armar relajos.



DAMA. Por cierto que en La Leona, en medio de la euforia de los activistas azulejos por el cumpleaños, echaron a rodar la bola de que la candidatura de la Primera Dama viene y nadie la detiene. Con razón el hombre de El Chimbo dijo que la candidata sería una dama. A ver qué dicen los cachurecos.



IGOR. A saber “Netanyahu” dónde puercas va a meter tantas recomendaciones para los dos partos electorales. Tiene de la OEA, del mentado diálogo de Igor, de los “convocantes” aquellos, de los expresidentes del TSE, de Chilo Cruz, y ayer los actuales trillizos le llevaron otro legajo.



SOLO. Estos del sindicato de Hondutel están viendo el huracán y no se arrodillan. Lo que queda de la “empresa de todos” solo pérdidas reporta y allí están anunciando paros para el próximo lunes si no les aumentan...¡Habrase visto!...



BOLSA. Para que vean ustedes que Danielito se las sabe todas, ya ayer se volvió a echar a la bolsa a la oposición con la reanudación del mentado diálogo y, de remate, consiguió que el Congreso le diera viento al leñazo de las reformas fiscales. Y su amigo Maduro manda a decir que Venezuela está mejor que Honduras. Claro, si con todo ese petróleo deberían estar hasta mejor que USA.