OLIVA. Mocionado Mauricio Oliva por el nuevo Consejo Nacional Electoral y manda a decir que la nueva Ley recogerá las recomendaciones del club de los expresidentes del TSE, de la OEA y las de Igor y compañía, es decir, las del mentado diálogo... ¡Ahhh! y las del grupo aquel de “convocantes”. Do you remember?...



CCIC. Brinco y medio el de la CCIC por la nueva facturación de la SAR. Con esa medida ya no podrán dar descuentos ni poner ofertas como los “black fraiday”, manda a decir Pedro Barquero. Además, dice, en vez de simplificar la administración, más bien la están enredando más.



JAMÁS. El Cálix jura y perjura que no es un señuelo del olanchano y que su líder supremo no se lanzará jamás de los jamases ni así se lo pidan de rodillas y que quienes andan regando esa bomba son periodistas pagados por sepa Judas quién. Y qué le dé dengue a Rasel si está mintiendo, dice.



SANDRA. Será cierto que el “muñeco” –Mario Canahuati- vuelve a la política y que no tarda en empezar a hacer calistenia para competir con Oliva, “Papi”, Reinaldo y Rial. Quién sabe cómo le vaya –si eso es cierto- con toda la ventaja que le llevan. A ver qué dice doña Sandra.



VIETNAM. El Indómito va soplando para la capital federal y mañana –brinque quien brinque y se pique quien se pique- participará en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Allá lo espera el uruguayo con los brazos abiertos. También se reunirá con congresistas y con “people” del Departamento de Estado. Y no va mirar a Trump porque anda por Vietnam viendo a Kim.



FIESTA. Los azulejos lanzarán hoy la casa por la ventana con la celebración de sus 117 abriles. El “Niño Gualaco” y compañía madrugarán al parque La Leona a coronar a Bonilla. Aquellos que dijimos les aguaron la fiesta el año pasado. Como la crisis aquella estaba reciente.



ZANCUDO. Declarada la guerra al zancudo con el “Día D”. JOH lanzó ayer la campaña por tierra, mar y aire y la orden del día es exterminarlos. La gran jodida es que en esa Secretaría de Salud pareciera que no arrancan. Alba empezó bien, pero, parece que solo fue el arrancón. ¿Y la comisión aquella, la de acompañamiento?...



FNAMP. El Indómito manda a decir que los pandilleros son “máquinas de matar” y por eso ha llamado a cuadruplicar el número de efectivos de la FNAMP en Choluteca, porque resulta que han columbrado a mareros salvadoreños en la zona. También ha anunciado la llegada del 911 a San Lorenzo, Nacaome y Cholu.



PULGAS. Ajá ¿quién le dijo a esos asaltantes que la víctima acababa de sacar 200 mil del banco, que se subió a tal carro y que salió por tal lado? Eso no lo puede ver ni hacer el cajero. ¿Quién maneja las cámaras? Pero, como al perro más flaco, se le pegan las pulgas.