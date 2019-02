ORO. Un grupo de políticos siembra frijoles amenaza con decretar asambleas informativas y declararse en huelga de hambre, si les cierran Banadesa, la gallinita de los huevos de oro. Nunca, chele. Ni papos que fueran para sacar préstamos en la banca privada y tener que pagarlos.



OABI. Hasta la vista baby, les manda a decir el ahora ex de la OABI, y les deja saludes. Eso sí, en su carta de renuncia le dice a JOH, que con gusto acepta aunque sea un ministerio. En Palacio corrieron a aceptarle la renuncia y ayer mismo empezaron a buscar candidatos, así es que, allí está esa chamba.



LLANTAS. La bulla es que la OABI ahora será manejada por una comisión, como en Coalianza y otras hierbas. Como ya son varios los que han pintado llantas. Hay unos conocidos abogados que andan brincando en una pata y juran que les tendrán que devolver hasta los cocodrilos... Será...



RETO. El Cálix les manda a decir que acepta el reto de convertirse en candidato a la guayaba por el partido de los refundidores de la patria y dice que su bandera de lucha será la corrupción, como el señor de la televisión, caiga quien caiga. Ajá, y Beatriz lo irá a apoyar a él, o a “Mel”.



VUELTA. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que esa candidatura de Cálix es un señuelo del olanchano, para que sus verdaderos adversarios en Libre se lancen y, luego, esperarlos a la vuelta de la esquina cuando él se lance y, si al final se lo dejan lanzarse, poner él al candidato en una virtual nueva alianza... Ummmm...



TINTAS. O nos cruzamos de brazos o redoblamos esfuerzos en la lucha contra los criminales, le dijo JOH a los chafas, que a partir de ayer tienen nuevo jefe del Ejército y de la FAH. “Aquí no hay medias tintas”, agregó. O son o no son. O están de un lado o están del otro. To be or not to be.



UNAH. A propósito de delincuencia, en EL HERALDO ya salió la denuncia de los asaltos que se están dando en la UNAH desde ya días. Llegan, como Pedro por su casa, a la parada de buses y desvalijan a los pobres estudiantes. ¿Y la chepa?... ¿Y la seguridad de la “U”?...



LIMA. Un ligero respiro para el busero superado ahora que el mentado Grupo de Lima ha declarado que se opone a que lo saquen a balazos o en piyama. Sin embargo, respaldan todas las otras opciones, para mandarlo a echar pulgas a otro lado. Por suerte, los orates zelayistas de aquí, lo apoyan mil por mil y hasta agreden a la gente por él.



COLECTIVOS. Por cierto que una de las promesas de campaña de los refundidores fue la “policía comunitaria”. Do you remember?... Así le dicen a los tales “colectivos” que masacran a la pobre oposición en Venezuela y en Nicaragua, y su creación es obra de la Inteligencia cubana, que opera en ambos países.