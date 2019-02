JAMÁS. Aunque dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, el “resignado” de El Hatillo anda en abierta campaña, y el fin de semana tuvo hasta una miniconcentración política en SPS. Rial discurseó y todos los mikis y reconfirmó que jamás de los jamases aceptará una candidatura única en el PN... “Pepe” jura que la candidata única sería una dama... Será...



CHELE. Otro que anda en campaña abierta es el olanchano. El hombrón tuvo actividad política ayer en Choloma y el chele Castro no se anduvo por las ramas para decir que se dejen de paja, que “viene Mel, urge Mel y se oye Mel”, y que el candidato debe ser él. Punto. Vaya, y ustedes que no creían.



AYUDA. El Indómito condena y lamenta el desmadre que se armó en la frontera entre Colombia y Venezuela, para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, y se une al llamado de la comunidad internacional para que se permita la entrada y se alivie la crisis de los hermanos

venezolanos.



AUTO. Que se aliste, porque LZ le mandó a decir desde el sábado que deje de meterse en ese rollo, que la crisis la deben de resolver los venezolanos, y que respete los principios aquellos de autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos de otros países... ¡Vaya, jodido! Chavista ahora el hombre.



VOTOS. Ajá, le pregunta JLM -su compañero del CCEPL- y cuando él ha ido a Washington a la OEA, a Bruselas, y a otros lados, a pedir la intervención aquí. ¿Entonces? Además, JLM le recuerda que la principal bandera del liberalismo es la libertad. No será que anda buscando los votos

de Libre.



LISTO. Todo listo para la celebración de los 117 abriles del PN, pasado mañana, bajo el lema “Juventud Nacionalista, Revolución y Esperanza”, como un homenaje a los jóvenes. Revolucionarios ahora los cachurecos. Reinaldo manda a decir que la juventud es la llamada a impulsar los grandes cambios.



MARIO. La última es que se avecina una gran alianza por la capital. Ya hay pláticas avanzadas entre varios partidos y sectores sociales para catapultar una candidatura única y la bulla es que el ungido será Mario Noé. Como el “papi” ya no va y el candidato azul será Mario Pineda o David Chávez. A ver, dijo el cieguito.



70. Cómo no va a estar quebrado Banadesa si solo a un tostador de café le prestaron 70 millones, cuando el techo máximo son 10 millones, y la mayoría de deudores son productores pirujos que nunca han sembrado ni un frijol.



CCIC. Insisten empresarios en SPS en asegurar que el turquito y el peloncito de la CCIC andan en su propia onda y con una agenda política. PB manda a decir en un tuit que le vuelen ojo a esas renuncias en las Fuerzas Armadas. Algunos ya hablan de un movimiento político en el valle de Sula.