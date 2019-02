UNO. Lluvia de candidatos en Libre. La jodida es que los meten a todos en una licuadora y no hacen uno. Ya se había lanzado “Libreta” y ahora el “28 de Junio”, el movimiento oficialista, acaba de lanzar a Jorge Cálix de veinte mil metros de altura. También se lanzó el de la boina, Pedro Amador. La verdad es que allí, o es el olanchano o es Xiomara, y paren de contar.



PAC. Desbandada en el Pac. Ya días habían pintado llantas Fernando González y otras hierbas y ahora anuncia su retiro Dilcia Galo, amiga de años de la Marlene. Ambos y otros que se han ido se matricularon con Romeo, dónde estás que no te veo. Sepa Judas qué le pasó a Marlene Alvarenga, que se perdió en el camino, y bien perdida.



FICHAS. Crecen las voces reclamando que ha llegado la hora de dejar de botar el pisto del empobrecido pueblo hondureño en financiar campañas de los partidos políticos. Partido que quiera hacer internas, que las haga cuando le ronque la gana, pero que las financien ellos. Un país tan pobre como Honduras gastando sus fichas en eso.



PÍO. Pero, parece que no se oye, padre. Ni la mentada oposición ni las cúpulas oficialistas dicen ni pío. Para que vean ustedes que, a la hora de defender sus intereses, todos los políticos son iguales y comen en el mismo plato. Unos y otros están hechos un nudo en esa “patriótica lucha”... Pobre, pueblo, pobre...



WONKA. Nada que ver con Willy Wonka, el de la película de Johnny Depp, pero el Indómito inauguró ayer una fábrica de chocolate allá en La Entrada, Copán. Qué bueno. La cooperativa del proyecto exportará a Francia, Holanda y Chile y la marca será conocida como XOL. Por fin dejaremos de exportar solo materias primas.



CAFÉ. Ojalá y pasará lo mismo con el café. Honduras es el cuarto productor mundial –después de Brasil, Colombia y Vietnam, y aquí no se produce ni una lata de café instantáneo. Y tanto pisto que el tal Ihcafé le saca a los caficultores y que, por cierto, nunca ha rendido cuentas... Pobre, pueblo, pobre...



CAJAS. Amaneció bien activo ayer JOH, porque también anduvo en Marcala, entregando pisto para las cajas rurales. El hombre soltó nada menos que 250 millones de yucas, los cuales también beneficiarán a productores y agroindustriales de la zona.



MAJESTAD. El Juanca del Cohep manda a decir que Honduras se podría quedar a oscuras si la Rocío y “mentira fresca” no le pagan a su majestad -los térmicos y renovables- así es que, ya están sabidos.



LUZ. ¡Vaya, jodido! Ahora también le clavaron lavado de activos a mi Rosita, así es que, quién sabe que vuelva a ver la luz al final del túnel. Para terminarla de rematar, también le encaramaron otros tres delitos por malversación de caudales públicos, y ocho por fraude... Será...