TRES. Al igual que el “resignado” de El Hatillo, su concuño, el de los chocoyos, jura que en la estrella solitaria hay tres candidatos y por eso habrá internas. Pero hay cuatro: Mauricio Oliva, Reynaldo, Papi y Rial. A ver qué tal, porque la loca del pueblo asegura que algunos ya empezaron a mover teclas, para poner al “papi” por consenso.



PLATO. Sorpresiva visita la del “resignado” de El Hatillo al bunker de Mauricio Oliva. JM jura por el Tommy que hablaron sobre las mentadas reformas electorales, pero la Mujer Araña le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el plato principal del menú fueron las candidaturas y que las internas vienen y nadie las detiene... Será...



URGE. En las filas refundidoras insisten en que todavía no todo está dicho y escrito con el olanchano, que la mayoría de las bases de Libre creen que “urge ‘Mel’”, y que el hombre es el líder supremo y la principal figura para marimbear a SN y a los cachurecos... Será...



CARLÓN. Pero por allí ya anda “Libreta” desjuiciado, armando cuadros por aquí y por allá, y jura por su “papi” y su brother –ambos liberales- que llegará hasta el final. Si “Mel” no se lanza, y tampoco Xiomara y la Pichu, por qué mejor no lanzan a Carlón. Qué más hombre de confianza que el brother.



ASTROS. Será cierto que en el gonfalón rojo-blanco-rojo casi todos los astros ya se empezaron a alinear con RV –incluidos alcaldes y la mayoría de diputados- y que todos los caminos indican que será el candidato. A ver, dijo el cieguito. Ajá ¿Y LZ y DB?...



NONES. La bulla es que a los diputados azulejos los tienen entre la espada y la pared: Ley de Colaboración Eficaz –como lo piden los macizos- y la reforma para el escudo del TSC al mismo tiempo. Dando y dando... ¡Ahhh! y con mayoría calificada, si no, nones... Los más preocupados son aquellos que ya esperan turno en el “corredor”.



IPM. Felices, como lombrices, en las barracas, porque la bulla es que los buenos del IPM les acaban de aprobar un aumento en sus jubilaciones. Qué suerte tienen los que no se bañan. No se pueden quejar los verde olivo. Mejor no pueden estar con los azulejos.



POPA. El CCG avanza viento en popa, en la SAR no tardan en empezar a alistar sus calaches para pasarse, pero las obras de alivio de la AMDC no arrancan. Sepa Judas cómo piensan hacer con el tráfico infernal que se armará allí con los casi 10 mil empleados públicos más toda la “people” que llegará a diario a realizar trámites. Ajá, y solo hay 3,200 parqueos.



VUELTA. Más militares se le siguen dando vuelta al Maduro venezolano. El turno le ha tocado esta vez al exjefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El verde olivo no se ha andado por las ramas para llamar “usurpador” al busero superado y denunciar la corruptela del régimen.