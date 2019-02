BANADESA. Los banadesos ya se andan frotando las manos porque la nueva condonación viene y nadie la detiene. Por eso andan gritando a los cuatro vientos que hay que “salvar” a Banadesa, para salvarse ellos de las deudas. Con la banca privada, bien que están al día, y pagan puntualito.



DANIELITO. Bolton manda a decir que Danielito y la Chayo “tienen los días contados” y que el pueblo nicaragüense “pronto será libre”... ¡Vaya, jodido! Les jugó el abono. A ver si no es que están de azorra locos, porque al Maduro venezolano ya días que le están contando los días, y neles pasteles.



DELITOS. La orden de captura centroamericana viene y nadie la detiene. El Indómito anunció ayer que hablará con sus aleros -el exguerillero salvadoreño y con el cómico chapín- para cercar a los pandilleros que cometen delitos en un país y se refugian en otro... Fumen, mareros... A ver si no se la terminan aplicando a Mauricio Fúnez.



DARÍO. Será cierto que Darío Banegas se acaba de lanzar, y sin paracaídas, como a veinte mil metros de altura. Ya serían dos de TVC, aunque la bulla es que SN tiene bien enganchado a uno que se lance y que no se preocupe, porque él no se lanzará y lo apoyará a él... Como no, chon...



MIL. Caramba, compa, como dice aquel, qué tal si los Rosenthal llegaran a ganar esa demanda de mil millones de verdecitos que les acaban de admitir en un tribunal de NY. Quebraría el Estado. Por cierto que los diputados de Yani, se mantienen firmes con él, incluido el cafetalero jefe de bancada.



VARA. Pocos, dicen, se han tragado la vara con ese comunicado del hemiciclo y andan regando la bomba de que hubo pleito por el pacto de no sé qué, que los untados están de acuerdo y los limpios no, que unos apoyan la ley aquella que piden los macizos y otros no, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté... No hallan qué inventar.



PLEITOS. La bulla que circula en los pasillos del legislativo es que el tal pleito azul se mueve desde arriba y desde abajo, de un lado y de otro, de una corriente y otra, porque andan empujando leyes que los protejan y que manden a echar pulgas a otro lado a la Maccih, entre otras cosas.



PATROCINIO. Los voceros internos para este estira y encoje en la bancada azul sería un diputado azul de Colón que está bastante complicado y uno también azul de El Paraíso con patrocinio de un expresidente y un designado presidencial. ¿Será cierto? Ummmm.

CANTANTE. Reaparece el cantante –el vocero de Pepe Lobo- en carne y hueso, del brazo de la periodista Anna Muñoz, con quien se juró amor eterno -forever and ever- ante el altar... ¡Vaya, hombre!... Congratulations...



CCIC. El turquito de la CCIC no para de enviarle whatsap a sus bases. “Escuchar sus mensajes positivos, nos motiva a continuar trabajando por el desarrollo del sector privado, para seguir generando oportunidades en el país”, les manda a decir. Ya parece candidato el hombre. Será que se piensa lanzar... Ummmm...