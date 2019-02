QUIETOS. Ni 48 horas duró el despido del gerente de Transmisión de lo que queda de la ENEE y ya ayer el súper Marlon ordenó su reintegro. Es su segunda contraorden de altos quilates. La otra fue la suspensión de la comprita de los 240 megas. Para que vean ustedes que, donde manda capitán... Los tiene quietos.



PARTO. De dónde habrá salido esa “ideota” de adelantar las internas de los partidos. Segurito que no es parto del ricardista Walter Chávez y alguien se lo pasó. Como si la pobre “people” comiera política. Lo que el país necesita es trabajo, no politiquería. Solo así se podrán frenar esas caravanas... Sean serios...



APOYA. Los gabrielos mandan a decir que la Gaby no se piensa volver a lanzar en busca de la guayaba y que anda sopesando a quién apoya, si a Raúl o a Melarita y que, ahora que está estilizada, regresa con todo. La bulla es que la ex de Finanzas sigue resentida, porque dice que la última vez que se lanzó, la engañaron... Será...



LODOS. ¿Desbandada en Libre a la vista? Nada menos que el excoordinador del olanchano en el departamento de Valle se regresó el fin de semana al gonfalón rojo-blanco-rojo, y lo mismo ha pasado con un regidor, allá en Olancho. Serán polvos de los lodos de las componendas aquellas... Ummmm...



BANADESA. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que aquí están viendo la tempestad y no se arrodillan. Allí andan dele que dele con resucitar a Banadesa y toda la babosada es por las benditas condonaciones. A ver cuándo publican la listita de los políticos que han sido condonados, no “condenados”.



UNAH. Electos ayer en la UNAH los dos miembros de la JDU que faltaban. A ver si la JDU, como órgano de administración superior, le entra a una investigación de las licitaciones que han sido cuestionadas y se les para en “30” para no permitir que sigan presionando a funcionarios para que hagan pagos sin soporte legal.



TIGRES. Los congresistas y senadores gringos que estuvieron el domingo con JOH le cayeron ayer en San Salvador al exguerrillero y antes de venir aquí ya habían estado en Guatemala. Con los tres tristes tigres hablaron de cómo puercas frenar esas caravanas, porque ya no las aguantan.



SAR. Mandan a decir que el mentado Centro Cívico Gubernamental será estrenado por la zarina de la SAR, a mediados de año. Qué bueno que ya no pagarán más alquiler. Ajá ¿y las obras de acceso que iba a construir la AMDC? Como ya no está RZ, van a paso de tortuga.



PATÍBULO. Que todavía están a tiempo de salvarse del patíbulo, les manda a decir Trump a los chafas venezolanos, o que se atengan a las consecuencias. O aceptan el perdón, y salvan su pellejo, o lo “perderán todo”... ¡Vaya, jodido! Y el power del imperio no está jugando.