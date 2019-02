BRUMA. El mismito cuento de todos los años por esta época. La capital ya empieza a cubrirse de bruma por culpa de los incendios de bosques y zacateras, como ocurre todas las semanas santas. Ajá, ¿y la mentada campaña de prevención que habían anunciado? Se iniciaron los incendios y nunca apareció por ningún lado... Pobre, pueblo, pobre...



LIBRE. Hasta el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, que es de Libre, le estuvo dando cumbos al Indómito por la creación del distrito turístico la Joya de los Lagos y la inauguración del II Festival Internacional del Chocolate Artesanal, el pasado sábado, porque viene a impulsar el turismo en toda la región.



LAGO. En el Lago de Yojoa, JOH apareció de sombrero, como aquel que dijimos. No tarda en salir más de algún chusco por allí, de esos que nunca faltan, diciendo en esas redes que solo le faltan las botas. ¿Nuevo dúo dinámico a la vista? No hallan qué inventar.



ALCALDES. La mentada “Batichica” reapareció el sábado en carne y hueso en los dominios de su papi, en Sabanagrande, en una misa de alcaldes liberales de FM. Parece que la soltería le ha caído muy bien, porque ahora tiene cuerpo de “Mujer Araña”, y se ve hasta rejuvenecida... Fumen, luisistas.



DEDO. Como en el Central Ejecutivo hasta ahora no han movido un dedo para tratar de impulsar la unidad partidaria –sino que, todo lo contrario- a ver si Gabriela agarra esa bandera y, junto a los alcaldes colorados –que son la primera fuerza política en el PL- inicia una cruzada por todo Honduras para acercar a espartanos y troyanos.



PADRINO. Por cierto que una sister de la Gaby tiene como en el banco la magistratura en el elefante blanco llamado IAIP, gracias a su buen padrino. Los otros dos cargos serán ocupados uno por el PN y el otro por Libre. Ese puesto lo tenía antes el señor de la televisión, pero como se peleó con el olanchano...



GATO. Entre tanto, LZ y sus peluches tuvieron caminata el sábado en Nacaome, y luego hubo “misa” de cuerpo presente con dirigentes de los consejos locales. Allí lo columbraron con sus inseparables Maribel Ya, Kikito, Martelito, Octavito y Saavedra. De allí para allá, no le riegan maíz a nadie más en el CCEPL, ni siquiera al “gato con botas”.



LUNA. O sea, los luisistas por un lado, y los gabrielos por otro. Pobrecito el otrora gonfalón rojo-blanco-rojo. La tal unidad sigue en los cuernos de la luna. Aunque JLM se queja de que el llamado a buscarla es el CCEPL, pero, lejos de eso, anda en abierta campaña con el pisto de todos los liberales... Será...



AGENDA. Sepa Judas por qué, pero la “people” de la “maxi”, cree que el dúo del CNA “tiene su propia agenda” y no pareciera interesada en intimar con ellos. Why? Que lo averigue Morgan.