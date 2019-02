ENEE. La bulla en esos chambres es que “Cuqui” se acaba de tronar al gerente de Transmisión de la ENEE solo porque no le pudo torcer el brazo. También sacan a bailar una denuncia, que ha sido interpuesta en su contra en los tribunales, en la que lo acusan de tener bienes a nombre de testaferros... Será...



ANICETO. Siguen intentando meter cosas al tal Pozo escondidas en el “Aniceto Molina”. Parece que ya les gustó. Ahora es un radio walkie talkie el que le acaban de encontrar a uno, y droga a otro, así es que, la cosa no para. Pero, el más temerario de todos, es el de la granada. ¡Bárbaro!...



CCIC. El turquito y el peloncito están convocando para el próximo martes a la “people” de la CCIC para elegir a un nuevo vicepresidente, tesorero y vocales y luego, los invita a una “celebración fraterna”. La bulla en SPS es que a JF ya le picó el gusanito aquel... Será...



OLIVA. Mauricio Oliva no para en la zona sur recorriendo todos los confines de Choluteca y ayer lo columbraron en varios municipios, acompañando a la Primera Dama en la entrega de kits escolares, tres viviendas, letrinas, pisos y otros beneficios del programa Vida Mejor.



ROLLO. Calma, calma, que no cunda el pánico, le manda a decir Reinaldo al olanchano por el rollo de la reelección. Hay tiempo, hay tiempo, dice el “Niño Gualaco”. Se puede regular en el hemiciclo, pero, si no queréis, también se pueden ir a la llevada y traída consulta. Pidan gusto, pidan gusto, que para todos hay.



LEY. Falso de toda falsedad que en Honduras no haya una Ley de Donación de Órganos, como asegura Darío Banegas, manda a decir Dennis Castro en un video que ha sacado a bailar en esas redes. Y, para que no quede duda, le manda el decreto publicado en La Gaceta en 2014... ¡Vaya, jodido!...



KITS. Por cierto que Dennis Castro, sin hacer bulla, no para en esos barrios y ayer estuvo en la zona de Los Pinos regalando kits escolares. Anda bien la bancada de Romeo, dónde estás que no te veo. El único pelo en la sopa ha sido aquel que quiere poner su propia pulpería y que mejor se la dio.



DRONES. Desde el “alma nutricia”, como le encanta decir a Oswaldo, mandan a decir que eso de los drones para combatir la inseguridad en la UNAH es lo “menos importante” del plan de acción o manual de seguridad, que lo principal será –efectivamente- el control de los accesos. El programa tiene 60 páginas. A ver, dijo el cieguito.



BURLA. Dicho y hecho, Donald Trump se ha salido con la suya y ya declaró “emergencia nacional”, lo que le permitirá conseguir el billete, de donde sea, para el tal murito en la frontera. Eso sí: los demócratas y otros sectores lo tienen chineado a críticas y aseguran que eso es una burla para el Congreso.