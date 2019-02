CANTA. El abogado de Magdaleno, Carlos Chajtur, jura y perjura que la granada que le hallaron en el “Aniceto” a un privado de libertad era para echarse al pico a su cliente, porque no quieren que participe en el “Honduras canta”. Será posible... No hallan qué inventar.



ONU. La propia representación de la ONU en Tegucigalpa se ha visto obligada a salir a desmentir a la diputada de Libre por Intibucá, la que armó el “show” en el Spotlight, y aclarar que fueron sus oficiales de seguridad los que le pidieron que abandonara el salón. La diputada aseguró en las afueras del hotel que los guaruras de JOH la habían sacado a empujones.



PISTO. Sepa Judas cómo puercas es que aquí no hay pisto y que por eso son esas caravanas, y ayer era una locura de gente comprando flores, peluches, chocolates, tarjetas de amor y los restaurantes –desde los más fufurufos hasta los más churuncuyos- estaban a reventar... ¿Y los moteles?...



MAGIA. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que en el hemiciclo no están bien como están. A quién se le puede ocurrir que, como por arte de magia, los diputados ante el elefante banco llamado Parlacen se van a convertir en diputados ante el Congreso, y con todos los derechos.



SERIOS. Habrá algo más descabellado que eso. Para empezar, eso sería inconstitucional, porque la “people” votó por ellos para el Parlacen –no para el Congreso- y, para terminar de rematar, ni aquí ni en ningún país de la región nadie da un cinco por esos señores y señoras. Sean serios, como decía JTM.



COCA. Vaya, para que vean que no solo aquí, en Portugal confiscaron ayer 350 kilos de coca en un cargamento de bananos que iba en un barco procedente de Costa Rica. ¿Entonces? Por cierto que en la carga de café que salió de Puerto Cortés, en la que hallaron la coca aquella, pasó justamente por Costa Rica... Ummmm...



RUSOS. A quién se le habrá ocurrido esa “ideota” de usar drones para combatir la inseguridad en la UNAH. Será que también los van a meter a los edificios, donde venden la moña, y hasta a los baños. Lo que deberían hacer es lo que hacen otras universidades, aquí mismo, que en los portones hay un estricto control de la “people” que entra, ya sean estudiantes, empleados o catedráticos. Los rusos se los van a llevar.



ALIANZA. Ebal no sabe de dónde puercas han sacado eso de la alianza entre el PN y Libre. Es como mezclar el agua y el aceite. ¡Ahhh! Y que le dé sarampión a “Noche Clarita” y a “Libreta” si está mintiendo, dice.



MURO. Todos los caminos indican que hoy sí, papa, el muro de Trump viene y nadie lo detiene. El hombre ya arregló con los demócratas, para no cerrar el gobierno y declarar “emergencia nacional”, y así conseguir el billete para el tal muro.