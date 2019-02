GUAYABA. Dennis Castro al final se quedó con el mandado en la Comisión de Salud, luego de la renuncia de Mario Noé, por sus pleitos con Dinora. No tarda en aparecer un chusco diciendo que él los echó a pelear para quedarse con la guayaba, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté...



REDES. Un espectáculo sin ninguna necesidad en un hotel capitalino por parte de una diputada de Libre por Intibucá. Hay otros escenarios para eso. Pero no, les encanta sobresalir en esas cosas, aunque en el hemiciclo no dan bola y nunca participan ni en las comisiones. En esas redes insisten en preguntarle si devuelve cada mes el aumentazo del Congreso.



POZO. Caramba, compa, como dice aquel, hasta en el “Aniceto” meten las granadas en esas cárceles. Ajá, pero la pregunta del millón es: cómo, quién, por dónde y cuándo la metieron. Ajá, y no es que el tal Pozo es una cárcel de “máxima seguridad”.



CIEN. Esos cumbos que el olanchano le da a “papi a la orden” de que es el mejor alcalde que ha habido aquí en cien años pareciera que llevan dedicatoria. A los que no se comen la tortilla así nomás, les huele a que “Mel” se quiere lanzar y no lo quiere tener de rival, y por eso quiere que mejor siga de alcalde. Pero, de gratis, no son esos cumbos.



MISA. Los partidos chiquitos tuvieron misa ayer con Mauricio Oliva en sus aposentos para hablar de las mentadas reformas electorales y otras hierbas. Allí columbraron a los de Vamos, FAPER, Pac, UD, en fin... Dijeron que apoyarán. La jodida es que solo la UD tiene un diputado y, a puras cachas. Por cierto que hoy podría haber sorpresas en el hemiciclo.



MILLÓN. Reaparece “Tito Millón” luego que un juez ha decidido que tendrá que devolver el milloncito, en billetes o en bienes. Aunque dicen que justicia tardía no es justicia, por lo menos al final fallaron. “Piores” nalgas tiene la rana y así se las besa el sapo.



FULTON. Reaparece la Fulton y manda a decir en un tuit que el imperio “toma muy en serio la corrupción” y por eso seguirá trabajando de la mano con el MP y con las demás instituciones encargadas de combatir a los uñudos. “No más impunidad”, pide la generala.



INSEP. Una buena noticia es que el ministro del Insep ha confirmado que ya tiene listos 800 millones de yucas para reparar las carreteras que llevan a los destinos turísticos. Como ya hoy es Día de San Valentín y no tarda en caer la Semana Santa.



CHEF. La Delcy, la chacal de la trompeta del chavismo, manda a decir que esa comida que manda Donald Trump es “cancerígena”. Claro está, como ella pasa bien comida, qué le importa que los pobres venezolanos no coman y se los lleve San Quintín, no digamos Maduro, que allá en Turquía hasta le pusieron un chef especial.