FOTOS. En esas redes retumban fotos de las altas poporoilas de la ENEE posando, muy felices, con los dueños de la compañía de seguridad privada que ha sido favorecida con un contrato que aumentó la “bicoca” de 43 millones de yucas de un año a otro, como lo ha denunciado EL HERALDO. Congratulations...



RURAL. La Falk manda a decir que el propio Indómito y Ebal ya le confirmaron que Banadesa ya no pasará a “mejor vida” y que, aunque moribunda, se queda. No sería mejor apoyar al banco que importaron desde Guatemala, para apoyar al sector rural, y no seguir perdiendo el tiempo con un moribundo y cojo.



PELUDA. Las malas lenguas andan con el chisme de una reunión del pasado fin de semana, entre diputados azulejos y altos personajes de su partido, y la bulla es que la cosa estuvo bien peluda.



DECRETO. Diputados de varias bancadas en el hemiciclo no descartan la aprobación de un decreto con carácter retroactivo, para la creación de un escudo, porque ya les fueron con el chisme de que hay como 80 “papis” y “mamis” de la Patria en el “corredor de la Ufecic”.



TSC. La bulla es que el proyecto ya ha sido socializado con varios sectores y que cuenta con el apoyo de varias bancadas. La idea es dejar claro que solo el TSC podrá auditar y emitir informes sobre el manejo de fondos por parte de los diputados. A ver, dijo el cieguito.



YORO. El “resignado” de El Hatillo anda en abierta campaña y el fin de semana estuvo en Yoro, en una cuasi concentración política con sus seguidores y hasta acompañado de su esposa Lucrecia, a quien presentó como la próxima “first lady”. Rial prometió que solo gobernará con cachurecos, así es que, se bailaron los aesejotas y pastores.



PEAJE. Por cierto que el “resignado” ahora se las tira de renegado y le pide a la “people” que no pague peaje y que mejor se venga por la carretera Marcala-La Paz. “Y es que nunca ha viajado por allí, que no se da cuenta que esa calle, es un desastre”, le contestaron en las redes.



USA. Andan bien quejosos los azulejos, porque Anduray también amaneció quejándose de que las compañías celulares –especialmente una- se llevan todos los dólares para USA y no reinvierten nada en Honduras para la generación de empleo y eso, dijo, hay que pararlo. Ya habla como “Mel” el hombre.



CHIMBO. La bulla es que el hombre de El Chimbo ahora anda maleado, porque le acaban de dar volantín a su hija del BCIE... Será...



FARRUKO. Saludes les manda Farruko desde Roatán y los invita a visitar este “paraíso” en la Tierra. El reguetonero anda fascinado por los encantos de las paradisíacas islas catrachas y promete volver. Tienen que venir otros de afuera a destacar la belleza natural que tenemos aquí.