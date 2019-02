ORIGEN. Nada menos y nada más que National Geographic destaca a Honduras como el origen del chocolate a nivel mundial. Qué tal. Lástima que Dios le da dientes, a quien no puede morder, y aquí no sabemos aprovechar eso. ¿Y los suizos?...



MIL. Ajá ¿y el llevado y traído plebiscito para la reelección y la segunda vuelta? La bulla en el hemiciclo es que la consulta viene y nadie la detiene, como lo ha prometido Mauricio Oliva. Lo buenísimo es que el olanchano está mil por mil de acuerdo.



CCIC. La bulla en SPS es que hay gran malestar entre los empresarios de la zona por las posiciones que asumen el turquito y el peloncito de la CCIC, por considerar que sus posturas son más políticas que gremiales, y se preguntan si es que andan en la onda de formar un partido político.



COHEP. En todo caso, mandan a decir, si lo que quieren es lanzarse a la política, que se lancen, porque tienen todo el derecho, pero que dejen de utilizar de trinchera una organización de comerciantes y empresarios, como es la CCIC, donde hay “people” de todos los partidos. No acompañan al Cohep en sus posiciones, y no dejan títere con cabeza cuando atacan, lamentan.



LICHO. Denuncian desde la “desgracia cristiana” que su único diputado, “Licho” Ávila, no cotiza ni un centavo partido por la mitad al partido y que, cuando le reclaman, se hace el loco. Siguen jodidos en la DC, porque también se quejan, de que al presidente del partido “le quedó muy grande la camisa”.



BODAS. Vuelve la mula al trigo por el rollo de las bodas de “people” del mismo bando. En las iglesias evangélica y católica se han disparado las alarmas después que en los recintos de la diosa Temis –la famosa Salita aquella- le dio luz verde a un recurso de la comunidad LGTB en contra de la prohibición.



CABALLITO. Pero, quién sabe que los cristianos, judíos y musulmanes ganen esa batalla, si la agenda es auspiciada por la misma ONU y por un montón de ONG de “derechos humanos” que han agarrado el tema de las bodas gais como caballito de batalla.



AUDIENCIA. Como el dúo dinámico del CNA jura que nunca le han caído a nadie del Poder Ciudadano, porque no hay documentos, el abogado Mauricio Hernández les está pidiendo audiencia –vía tuit- para llevarles un listado de casos. A ver si reciben al hombre. Ajá, y el que ha presentado Rafael Barahona, en varios medios. Parece que no se oye, padre...



TAIWÁN. Por mucho menos que eso que ha denunciado Rafael Barahona metieron al mamo al expresidente Francisco Flores, allí nomás en El Salvador, y el hombre hasta se murió, porque no aguantó el asedio del MP de allá. Por el desvío de esas mismas ayudas de Taiwán, en Panamá, la expresidenta Mireya Moscoso también casi para en el mamo.