LEY. En la avenida La Paz ya le empezaron a apretar el gañote a los diputados para que, quieran o no quieran, le den viento a la ley de los soplones que están exigiendo los macizos y otras hierbas. A ver hasta dónde llegan las presiones y hasta dónde aguantan en el hemiciclo.



PLEITOS. Mario Noé manda a decir en un tuit que mejor se zafa de la presidencia de la Comisión de Salud, que prefiere solo que mal acompañado y que tiene demasiado trabajo para estar metido en pleitos de viejas, así es que, saludes les deja y allí los vidrios.



MISS. Ahora es una ex Miss Costa Rica la que acaba de denunciar al premio Nobel por haberle tocado las bubis y besado a la fuerza. Le están reventando todos los clavos al hombre. Y tan seriote que se miraba. Ahora es el consuelo del productor aquel.



FRÍO. Qué estaremos pagando los hondureños. Como si ya no fuera suficiente con todo lo que hablan del país por esas caravanas, ahora aparece un catracho volándole la cabeza de tajo a su novia, allá en USA. De remate, el frío criminal no se conformó con eso, y publicó el cuerpo sin cabeza en el FB... Pobre, pueblo, pobre...



AVES. Pero no todo son malas noticias ni aves agoreras. La buena nueva es que Honduras no tarda en lanzar su primer satélite al espacio... Jueeeeeeee... No tardan aquellos mismos que dijimos en empezar a criticar que para eso sí hay pisto, y que los hospitales por aquí, y las escuelas por allá. Como nunca se queda bien.



APOYO. Otra que es buena noticia es el apoyo de organismos internacionales como el BM, el BCIE y el BID a programas como el Honduras Digital Challenge. Significa que hay confianza y credibilidad en sus impulsores, como es el caso del empresario Guillermo Bueso... Congratulations...



BOLTON. Que “no serán olvidados” les manda a decir Bolton a aquellos forajidos que, según dice, “continúan saqueando los recursos de Venezuela”. Todos los caminos indican que el Maduro podría terminar corriendo la misma suerte que Manuel Antonio Noriega. Do you remember?



TINTO. La Gaviota ha confirmado su divorcio de Peña Nieto. El chaparrín Bonaparte se anduvo luciendo con una despampanante modelo allá en Madrid, y lo columbraron de la mano con ella por el Paseo La Castellana, dándole jamoncito jabugo en la boquita, entre sorbitos de vino tinto.



FMLN. Para que vean cómo son las cosas en los países serios –y con políticos serios- toda la comandancia del FMLN ha anunciado ayer su jubilación política –y darle paso a caras nuevas- luego de la humillante derrota del pasado domingo. La lista de los que pasan a retiro la encabeza el propio Salvador Sánchez Cerén. Tomaron la decisión, dicen, porque solo sacaron 400 mil votos y pasaron al tercer lugar. ¿Igualito a quién?...