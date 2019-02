FUERO. El Tommy manda a decir que no sabe de dónde puercas han sacado eso de que en el hemiciclo quieren volver a aprobar la inmunidad para los diputados, pero le dijo a la muchachada que en todos los congresos, menos aquí, existe el llamado “fuero parlamentario”. No tarda algún chusco en salir diciendo, que eso es la misma mona, en distinta rama... No hallan qué inventar...



MALO. Aquí nunca se queda bien. Si Libre anda en la calle quemando llantas y armando bochinches, malo, pero si se sienta a platicar como la gente, y llega a acuerdos como lo hacen todos los partidos políticos en el mundo, también malo. No frieguen. O sea que si el pobre “Mel” enchuta pierde, y si no, también.



VIENE. Todos los caminos indican que el plebiscito para la mentada reelección viene y nadie lo detiene. Mauricio Oliva ya dio luz verde y el hombre cumple lo que promete. Lo bueno es que el olanchano también está de acuerdo y, juntos en el hemiciclo, son dinamita.



NINGÚN. Desde el hemiciclo mandan a decir que la Ley de la Administración Pública no tiene vela con los diputados, que solo regula a la “people” del Ejecutivo, así es que, cualquier reforma que se haga no afecta ni beneficia a ningún “papi” de la patria... Será...



MOTE. El problema para los diputados es que aquí nadie le cree ni el bendito al TSC. Por más que digan o hagan, no se han podido sacudir ese mote, de “tribunal de cuentos”. Aunque sea de compadre hablado, le deberían de caer a un par de tiburones, no que solo a las bubuchitas persiguen.



CINCO. Por cierto que a un alcalde “grandote” le hallaron un reparo de casi 700 millones de ranas, pero, como por arte de magia y complaciendo peticiones de una alta poporoila del tribunal de cuentos, se lo dejaron en seis millones. Qué tal. Esas son las cosas y, por eso, la “people” no da un cinco por él.



AYOTE. Dicho y hecho, Bukele manda a decir que mantendrá excelentes y cordiales relaciones con Honduras, así es que, se les ahumó el ayote a aquellos que, por pura politiquería, creían y querían que el hombre siguiera despotricando. Por eso dicen que, no es lo mismo verla venir, que platicar con ella.



PLACAS. El Indómito le ordena a quien corresponda que ponga de patitas en la calle a los picaritos que han estado haciendo micos y pericos con la entrega de las mentadas placas en el IP. Seguro que José Noé Cortés, cumplirá ipso facto la directriz, sí o sí.



AMLO. Hasta el recién activado “grupo de contacto” para Venezuela, donde también están los amigos del busero superado, está pidiendo elecciones ipso facto y la entrada urgente de ayuda humanitaria. Pero, qué creen ustedes. México, por órdenes de AMLO, y Bolivia, votaron en contra de adelantar los comicios... Será...