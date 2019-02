PACO. La bulla en la capital federal es que ya se reventaron a Paco Palmieri, diplomático de carrera, y que Marcos Rubio –que es buen amigo de Honduras– lo ha bloqueado para mandar a un politiquero que le entienda al trámite y que venga a parar –sin diplomacia ni tantos mikis– las dichosas caravanas.



SALUD. Duelo entre doctores en la Comisión de Salud del Congreso. La Dinora denuncia que el Dennis Castro y el Mario Noé le echaron “baigón” de la dichosa comisión y los ilustres contestan que es cierto, pero porque era muy pachorruda y no cumplía con su trabajo, y mejor piden cambio de secretaria. Solo son pleitos.



BRINCOS. En el hemiciclo mejor dejaron ayer en suspenso la reforma del 115 de la Ley de la Administración Pública, por los brincos de los aesejotas y otras hierbas, y no volverá a ser discutido mientras no lo socialicen y consigan luz verde del brasileño de la “maxi” y del FG del MP. El diputado proyectista pidió la suspensión, porque jura que se ha “tragiversado” (como decía Cartagena) su espíritu.



CÁTEDRA. Bukele le acaba de dar cátedra a unos de aquí que se presentan como la “Madre Teresa”, o como “Ghandi” y, neles pasteles. El turquito manda a decir que los 7.3 millones de verdecitos de la deuda política que le tocan a su partido, lo donará para medicinas en los hospitales.



CINCO. Aquí hay unos que ellos mismos se jactaban de que no gastaron ni un cinco en sus campañas, porque todo lo hicieron a puro “voluntariado”, y en las redes “fecales” y, de la noche a la mañana, aparecieron diciendo que habían gastado tantos millones y que no sé qué, que aquí que allá, y por eso se embolsaron la deuda política. ¿Entonces?



BECA. Otro pleito entre los pobres liberales, ahora por la elección del candidato (a) al elefante rosado llamado IAIP. La bulla es que ya todo está cocinado para que una sister de la Gaby sea la ungida, aunque hay otras candidatas. Buena beca esa.



FANS. En esos chambres juran que el olanchano ya le ha confirmado a sus fans que está bien como está y que no se piensa lanzar en busca de la mentada reelección. Y, que le dé sarampión a Jorge Cálix si está mintiendo, manda a decir.



INFOP. El Indómito insiste en que el Infop no está dando el ancho y que hay que meterle el bisturí. Pero, con esos salarios, quien sabe. Tienen que darle vuelta de calcetín. Eso sí: JOH ha aclarado que el Cohep no puede escurrir el bulto así por así.



LULA. No quieren a Lula. Ahora es una jueza la que lo acaba de refundir en el mamo con otra condena a 12 años, siempre por corrupción. Lo “pior” es que, mientras Bolsonaro se mantenga en el poder, esta frito. Solo para que vean ustedes cómo, en política, la tortilla se da vuelta en un dos por tres. ¿Y la Dilma?