MARCO. El olanchano Marco Ramiro Lobo, que se la jugó y puso el pecho por la alianza aquella en las elecciones de 2017, es el candidato de doña Xiomara para el CNE. O sea que la Rixi no cuenta con el apoyo de la excandidata de Libre. Al menos que la manden al TJE.



CACHO. Los Power Rangers de los tres poderes del Estado, incluido JOH, fueron los grandes ausentes en la eucaristía de ayer en Suyapa, en la culminación de las celebraciones por el 272 aniversario del hallazgo de la Morenita. Sepa Judas qué habrá pasado que no asomaron el cacho.



ODIO. Caramba, compa, como dice aquel, a quién le habrá dejado ir ese riflazo el cardenal, cuando dijo ayer que la Iglesia no es una ONG. No habrá sido al pastor X. El hombre llamó a los hondureños en la homilía de Suyapa a derrotar las frustraciones, la amargura, la tristeza y, más aun, el odio. ¿Estáis oyendo?...



TRES. Bien atendiditos los peregrinos viernes, sábado y ayer domingo, con brigadas que los apoyaron los tres días con alimentos, medicinas y entretenimiento, por iniciativa de la Primera Dama. Por allí también columbraron a María Andrea, la power de Comunicaciones, repartiendo café y leche.



128. Mañana es el cumpleaños de lo queda del pobre Partido Liberal. El gonfalón rojo-blanco-rojo cumple 128 años más dividido y anarquizado que nunca. Ni en tiempos de la Alipo, del Movimiento Liberal Rodista y del M-Líder, hubo tanto desmadre. Aunque LZ jura que no es cierto y que todo son inventos de la “prensa tarifada”.



NUEVO. Nunca se compuso Rafael “anarquía”. El sábado llegó a la Embajada de Venezuela a hostigar a los venezolanos que llegaron a acuerpar al nuevo embajador y, junto a los cuatro pelones de Libre que llegaron, dijeron que no iban a dejar tomar posesión al representante del “impostor”. Como ya se les va el palito de tortilla.



POBRE. Los cafetaleros que se tomaron el edificio del Ihcafé denuncian persecución policial por órdenes de Asterio. Fredy Pastrana dijo el sábado que la chepa anda buscando a varios dirigentes. Allí si corre la Policía... Pobre, pueblo, pobre...



INFOP. Si algo bueno debe salir de las amenazas del Cohep de zafarse del Infop es la agilización de la reingeniería, y vuelta de calcetín de esa institución. El presidente del sindicato reconoce paladinamente que gana más de 80 mil y en SPS hay una doñita que gana más de cien mil, más, incluso, que el director.



CARO. El Indómito llama al diálogo a los empresarios para entrarle a ese desmadre del Infop. La “people” del Cohep también tiene razón de quejarse por lo caro que le sale capacitar a su gente en esa institución. Pero, de eso a que decidan por mutuo propio zafarse y no seguir aportando, hay un océano de distancia.