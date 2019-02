FMLN. Mañana gana el disidente del FMLN en El Salvador –el Nasralla de allá-, pero todos los caminos indican que irán a segunda vuelta y, qué creen ustedes que pasará en la mentada segunda vuelta. Seguro se unirán los perdedores y no lo dejarán llegar. Hasta la extrema izquierda del FMLN y la extrema derecha de Arena se podrían unir. Por eso las segundas vueltas no son buenas.



CHAMBA. Auto de formal procesamiento para Milton, Gladis Aurora y Welsy, entre otros planetarios, pero con medidas sustitutas al mamo, así es que, solo tendrán que firmar el libro cada semana y no podrán salir del país. El salvado fue míster Álvarez, con sobreseimiento provisional, y ya puede regresar a su chamba, en Texas.



VOLVERÁ. La Fulton pinta llantas otra vez para Alemania, pero les manda a decir a ciertos personajes que no se alegren, porque volverá, como McArthur. La power de la embajada imperial –mientras no venga Paco- va a cumplir con su servicio militar como reservista. Seguro seguirá tuiteando desde allá.



HORA. Ha llegado la hora de que el Maduro venezolano dé un paso al costado y se vaya a echar pulgas a otro lado, manda a decir Mike Pence. “Permítanme ser claro –dijo el hombre- este no es momento para el diálogo, este es el momento para la acción”... ¡Vaya, jodido!...



MESA. Pence también reafirmó que “todas las opciones están sobre la mesa”. Se fregó “zapatero a tus zapatos”, si tenía pensando volver a Caracas a tirarle otro salvavidas a su alero, con la casaca del mentado “diálogo”... ¡Y viva el socialista Pedrito Sánchez, hijos del maíz!...



GUAIDÓ. Otro que les deja saludes es Filinto Durán, el ahora exembajador de Maduro en estas latitudes. El hombrón regresa a los todavía dominios chavistas, ahora que el gobierno de JOH reconoció al embajador designado por Guaidó, y lo mismo han hecho la mayoría de naciones del mundo, a excepción de aquellos que dijimos.



INFOP. Ha llegado la hora, manda a decir JOH, de aplicarle una reingeniería total al Infop y darle vuelta de calcetín. La gran jodida es el sindicato, que no permite ni el cambio de una macetera. La otra cosa es que algunos empresarios le quieren caer con otros fines. Si lo van a cambiar, que pongan en su sitio a unos y otros.



FONDO. El Indómito advierte que llegará hasta el fondo de ese culebrón de la coca que apareció en el cargamento de café catracho, allá en Italia, y hasta le está pidiendo ayuda a Costa Rica y a Colombia para aclarar si la cremora la enchutaron aquí o si fue en el camino, lo cual es casi un hecho.



CARAS. Mañana es el día cumbre de la celebración del 272 aniversario del hallazgo de la Virgencita de Suyapa. Allí se verán las caras, otra vez, JOH, “Netanyahu” y el muchachito de Lepaera.