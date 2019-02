INFOP. Ajá, y al margen de si los empresarios tienen o no la razón de estar molestos con el Infop, puede un gremio o una persona decidir si cumple o no la ley, si paga o no paga impuestos. Si así de facilito fuera escurrir el bulto, aquí no existiría ni la SAR ni el IHSS ni el RAP, ni nada. O sea que mañana la “people” puede decidir que ya no pagará el ISV ni el vecinal ni la luz ni el agua ni nada... Sean serios.

FALLO. Confusión por fallo de la Corte sobre recurso del MP contra el 238 de la Ley de Presupuesto. La Sala aquella declara inconstitucional el 238, por razones de forma, pero lo declara SIN LUGAR, por razones de fondo, así es que, se salvaron los diputados.

CERDOS. Sepa Judas qué puercas le habrán dicho al “resignado” de El Hatillo en esas redes, pero, el supuesto precandidato azulejo se bajó el canasto, y les contestó hasta de lo que van a morir. “Puerco, cochinos, marranos. Cerdos de la mentira, el odio y la maldad”... ¡Vaya, jodido!...



CAFÉ. “Lo que lamento y condeno es que ahora los cerdos me ataquen por promover el café, por ser la voz de miles de pequeños cafetaleros... en beneficio de los cerdos puedo decir que son animales curiosos e intuitivos. Se cree que son más inteligentes que los perros y tan amigables, leales y cariñosos, como ellos”. Hasta veterinario resultó el hombre. No será con los zares del café.

FIRMAS. Rebota en esas redes un audio de Iroshka, la esposa del señor de la televisión, dando instrucciones sobre la cantidad de firmas que debe recoger cada uno de sus activistas en las carpas. “Cada quien tiene responsabilidad de levantar una meta... y son 500 firmas por día”, les dice. ¿Quién o quiénes harán esas grabaciones? Se supone que eso es prohibido.



PÁGINAS. También andan con otro audio de Cárlenton Dávila, el exregidor, en el cual le tira línea a “Gerson”, un activista de SN, a quien le promete que lo pondrá de editor de “aquellas páginas para tirar maceta”.

PITOS. Ya metieron la reelección en el hemiciclo. Los refundidores juran que están en contra, pero, cuando la presentaron antenoche, no hubo ni pitos ni pancartas ni quiebra de campanas. Qué bueno. Todo sea por la democracia.

BODAS. Hoy arrancan las bodas de choto de “papi a la orden” por el mes de la amor y la amistad, así es que, ya están sabidos. Interesados en colgar los guantes, la ceremonia colectiva será esta mañana, en la 21 de Octubre.

POBRE. Los mismos de siempre no hallan cómo terminar de enlodar la imagen de la pobre Honduras por esa droga que hallaron allá en Italia. Ya se explicó hasta la saciedad que la carga cumplió con todo en Puerto Cortés, que los sellos o marchamos fueron violados, pero, como de lo que se trata es de despedazar el país.