CAFÉ. Lo único que faltaba. Como si ya no fuera suficiente con todo el daño que le han hecho a la imagen del país, las benditas caravanas, ahora salimos a bailar allá en Italia por un cargamento de coca disfrazado de café. Estamos más torcidos que la cola de un chancho. Pero, antes pasó por Cartagena, Colombia. No habrá sido allí.

CHAMBA. Para terminar de rematar, y como si aquí sobrara la chamba, la “people” del Cohep ha denunciado que una empresa italiana pinta llantas, porque ya no aguanta el hostigamiento de los pobladores de Reitoca y de Lepaterique, y se perderá una inversión de 56 millones de verdecitos... Pobre, pueblo, pobre...

LEY. Delicado que la empresa privada denuncie un estado de “indefensión” y que ninguna autoridad -ni la chepa ni la Corte ni el MP ni nadie- hacen nada para defender la inversión. La ley, lamentan, está al servicio de quienes no quieren que haya inversión y desarrollo en el país. ¿Entonces?...

EDIFICIO. Se disparan las alarmas en el campus universitario. Ahora andan con la onda de comprar un nuevo edificio para el Inpreunah, lo cual no tendría nada de malo, si no fuera porque lo quieren hacer de forma directa, es decir, sin la bendita licitación, y por petición nada menos que de los propios representantes de la UNAH en la directiva... Ummmm...

ROSA. Que todo fue un malentendido, mandan a decir los aesejotas, que la ley del tribunal de “cuentos” no será tocada ni con un pétalo de una rosa, así es que, calma, calma, y que no cunda el pánico. Y vivieron felices, por siempre jamás, y tuvieron muchos hijos... Congratulations...

FOPREL. Saludes les manda Mauricio Oliva desde tierras canaleras, donde hoy hará entrega oficial de la presidencia pro témpore del Foprel. Habrá llevado a alguno de sus amigos refundidores. Como ahora se llevan como los panqueques y la margarina. Como el pan con mantequilla. Qué bueno. Todo sea por la democracia.

GRACIAS. La bulla es que el exvicealcalde de Gracias que se acaba de entregar lleva pases dobles para participar en el “Honduras canta”. La Mujer Araña le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el hombre antes no salía de las paradisíacas Islas de la Bahía, junto a un conocido aspirante azulejo.

CHAT. En un chat andan rebotando mensajes de un conocido político liberal, muy cercano al poder en el CCEPL, cuando a cada rato le pedía prestado el helicóptero al “señor de los cielos” de occidente... To be or not to be...

TERROR. Ya hoy es 31 de enero y se supone que las clases se inician mañana, 1 de febrero, pero nada se ha visto ni oído de parte del terror de los periquitos. Ni una campañita para incentivar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela ni de planes para este año.