MUJICA. Hasta “Pepe” Mujica, el emblemático exguerrillero tupamaro e indiscutible referente de la izquierda latinoamericana, cree que la única salida que tiene Venezuela es la convocatoria a “elecciones totales”, como lo propone Europa. “Esa vieja está peor que el tuerto” cree que, “mal que mal”, es la única salida.



MIEL. Dicho y hecho, la ratificación de las reformas electorales pasó lisa en el hemiciclo, y no hubo ni murmuras. Como ahora todo es miel sobre hojuelas entre azulejos y refundidores. Qué bueno. Solo los diputados de LZ –y Banegas- votaron en contra.



PICO. Parece que Mario Segura tiene azorrados a los peluches. Desde que le dijo a Martellito, que toda la fregadera es porque “no tienen la mazorca en el pico”, no han vuelto a decir ni pío.



VUELTA. La consulta popular viene y nadie la detiene, reafirma Mauricio Oliva, para preguntarle a la “people” si está de acuerdo o no con la mentada reelección y con la llevada y traída segunda vuelta. Será, dice “Netanyahu”, el otro año. Ni un año más ni un año menos. “I can’t believe it”... Reinaldo también ya dijo que están dispuestos a entrarle.



ONE. De paso, manda a decir el number one del CN –que hoy va soplando para Panamá City- le preguntarán al “soberano” –como le encantaba decir a la Rodas cuando era la “power” del PC- si está de acuerdo con que los militares voten –como lo propone Romeo, dónde estás que no te veo- la ciudadanización de las mesas, el aumento a los huevos, la EEH, el entrenador de la H, en fin...



RANA. Pues, hombre, Hilario, el consuelo es que por lo menos Nicaragua y Venezuela nos llevan la delantera en corrupción, de allí para allá, “estamos jodidos todos ustedes”, como dice aquel. De todos modos, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.



CAMILO. Por eso dicen que la lengua a veces solo sirve para hablar más de la cuenta. Condenada María Luisa Borjas por el delito de calumnias y difamación en contra de Camilo Atala, por haberlo involucrado en el caso de Bertha Cáceres. Tendrá que pagar la fianza, si no, “es pa... el mamo que va”.



NADA. El abogado de Camilo manda a decir que lo más importante es que se ha sentado un precedente de cara a futuras campañas electorales, para que ningún candidato (a) saque a bailar documentos falsos y, sin decir agua va, agua viene, enlode el honor de las personas, involucrándolas en asuntos que nada tienen que ver.



CAMBIOS. En besos y abrazos terminó el pleito entre el CN y la Maccih por los cambios en la ley orgánica del tribunal de cuentos. Así que nada pasó ni nada pasará.