AMNISTÍA. Desesperados miles de capitalinos a la espera de que en La Gaceta les ronque la gana y publiquen la ampliación de la amnistía municipal aprobada por el Congreso, complaciendo peticiones de “papi a la orden”, y pagar sus impuestos sin recargos y multas.



EEH. El mismito cuento de la amnistía en favor de los deudores de la EEH. De qué sirve que el hombre le quiera ayudar a la “people” que está enjaranada con las alcaldías, y a los productores, si a los mandos intermedios les vale chancleta... Pobre, pueblo, pobre...



MÁS. “Netanyahu” asegura que vienen más reformas electorales y que no se quedarán solo con lo del TSE y RNP. Ojalá sea cierto, porque la novia no está para tafetanes. La “people” pide a gritos muchas más reformas. Solo para mencionar una. ¿Debe el pueblo seguirle financiando las internas a los partidos?... Seamos serios...



COMITÉ. La “Mujer Araña” –que ahora no sale del Comité Central- le aseguró a sus aleras de Cybex que unos azulejos van por la reelección de DM en el TSE, pero, parece que otros neles pasteles –sepa Judas por qué- y ya andan en busca de otro candidato... Será posible...



ERICK. En el Partido Liberal la cosa es igual o “pior”. JCE, el diputado copaneco, le hace las cruces a Erick y advierte que si alguna mano peluda o lampiña lo quiere reelegir, él mejor renuncia. Y esto que es del mismo grupo de los elvincistas. Y seguro que LZ y sus peluches harán la fuerza por meter a su peón.



RIXI. Solo en Libre, gracias al liderazgo del jefe supremo, todos los astros orbitan alrededor de la Rixi. Ya Carlón se ha encargado de darle su bendición y manda a decir que le encantaría verla como magistrada del nuevo CNE. La otra bulla en Libre es que EPA será el ungido en el TJE, el paralelo de la sala aquella. O sea que AA se quedará lamiendo los bigotes.



2009. El que tenga oídos... El nuevo jefe supremo de la bancada liberal manda a decir que si los ilustres del CCEPL lo siguen hurgando con vara corta, destapará la olla de unos peluches de LZ que en 2009 andaban con una mano adelante y otra atrás, y hoy son grandes hacendados y casi dueños de sus departamentos... Será...



FOPREL. Mauricio Oliva va soplando mañana para Panamá y este jueves entregará la presidencia pro témpore del Foro de Poderes Legislativos de CA y el Caribe, Foprel. Allá también disertará sobre el tema migratorio –hoy por hoy de moda en todo el planeta- y aprovechará para dialogar con líderes políticos de la región.



VAGOS. Pobre Honduras. Primer día de clases en la UNAH y los vagos encapuchados se toman los portones y el bulevar Suyapa. Bonita “bienvenida” la que le dan a los verdaderos estudiantes. Como en la “U” nadie manda, qué viva el desmadre, hijos del maíz.