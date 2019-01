PICO. En el PL sigue el maíz a peso. Martelito dice que las “aves de rapiña” se repartieron el pastel del TSE y RNP y Mario Segura le dice “mapache” y que, “como no tienen la mazorca en el pico”, están llorando. Pobre PL.



ERROR. “Pepe” Lobo manda a decir que le encantó el discurso de Mauricio Oliva en la instalación de la segunda legislatura, pero aclara que todavía no ha decidido a quién apoyar, porque primero “quiero ver cómo vuelan las águilas”. Del “resignado” dijo que tiene “potencial” y de “papi a la orden” que sería un error de su parte si deja que lo “pongan de candidato”.



ORDEN. “Netanyahu” convocó para mañana y la orden del día es ratificar los compromisos con el olanchano, es decir, la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, del cual ahora Libre será juez y parte junto a azulejos y colorados... Congratulations...



PAPA. El Indómito se la dio el fin de semana en el “air force one” para Panamá, junto a la “first lady”, a participar con el Papa en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud. Allá se vieron las caras con el exguerrillero salvadoreño, el cómico chapín, el tico y con Varela, el anfitrión.



BANDA. Caramba, compa, como dice aquel, parece que ahora sí le llegó la hora al Maduro venezolano. Vale que solo el olanchano lo va a llorar, porque ya ni Danielito ni Evito se mueren por él. Ahora es Alemania, Francia, España y Reino Unido que le dan una semana para que convoque a elecciones, sino, le pondrán la banda a Guaidó.



PLEBISCITO. Todos los caminos indican que el llevado y traído plebiscito va viento en popa en el hemiciclo y que, a más tardar este año, le preguntarán a la “people” sobre la mentada reelección y por la segunda, tercera y cuarta vuelta. A ver qué dice el “Niño Gualaco”.



COMANDOS. Pues, hombre, Hilario, parece que las tomas y movilizaciones de los tales “comandos” salió más hojas que tamal. Mucha bulla y pocas nueces. “Pistolita”, como dice Paquita, la del Barrio. Y esto que en la Kennedy, uno de los bastiones de Libre junto al Hato, estuvo el propio “Mel”, en carne y hueso.



OTRA. Será cierto que las tales caravanas no paran y que en las próximas horas saldrá otra, con la novedad que partiría de Tegucigalpa, no de SPS. Quién aguanta a Trump, volándole candela a los ilustres del Triángulo Norte, porque dice que no hacen nada para detenerlas.



CUERDA. Sí se hace. Lo que pasa es que las mismas ONG gringas, afines a los demócratas y aliados con onegeistas trasnochados de aquí, se aprovechan de la necesidad de la “people” y les prometen que, sea como sea, puestos allá, pasarán. Y el mismo Trump les da cuerda con sus tuits. Como quiere ganar la reelección a puro tema migratorio.