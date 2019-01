ABONO. El que tenga oídos, que oiga. El Indómito y Julián le mandan a decir a los comandos aquellos que mañana no van a permitir relajos y que mejor se olviden de tomarse carreteras o puentes, porque les va a jugar el abono... ¡Ahhh!, y también pedirán requerimientos fiscales contra cualquiera que topen armando bochinches.

RING. Muy unida la bancada de Libre alrededor de su líder supremo, el olanchano, y lo mismo pasa con la bancada azuleja, bajo el liderazgo de JOH y de “Netanyahu”, mientras en lo que queda del Partido Liberal, la bancada y el CCEPL no se apean del ring. La tuya, hijo de tantas, cométela vos, tal por cual, robagallinas, asaltante, ladrón, saltatapias, en fin... Pobre PL.



OLEADA. Será cierto que en los recintos del MP ya tienen listos más de dos docenas de requerimientos fiscales para igual número de diputados (as) y que no tardan en presentarlos. Hasta los pandoros y los planetarios se van a quedar chiquitos con la nueva oleada que viene en camino... Será...

PLATEA. A los refundidores esta vez les salió la venada careta con el bochinche que pensaban armar en el hemiciclo. Todos los caminos indican que ya tenían todo fríamente calculado para no dejar hablar a JOH y lo empezaron a abuchear, pero no contaban con un “comando” azulejo y corpulento que estaba en la platea, y les echaron carrera.

BAJOS. Ya era tiempo que pusieran en su sitio a los bochincheros de Libre. Solo son unos cuantos –encabezados por el chele huelga- y hacen y deshacen en todos lados. Luego querían armar relajos en los bajos del Congreso, pero allí también los pusieron claros.

PAPOS. Duelo de aplausos y hurras entre JOH y Mauricio Oliva en el hemiciclo. Los dos se llevaron la cerca con la bancada azuleja y sus aliados. Para que vean que, mientras en otros partidos solo pasan agarrados de las greñas, los cachurecos no son papos y, si se pelean, lo hacen en privado.

PEPE. Pero, quién se habría imaginado que el más aplaudido sería el exhombre de El Chimbo, que se encontraba, en carne y hueso, en la platea del hemiciclo. Mauricio Oliva lo saludó en su discurso y, de inmediato, toda la bancada azuleja se puso de pie y empezó a corear: “Pepe... Pepe... Pepe...”

SELFIES. Anda volando el exhombre de El Chimbo con la bancada cachureca, porque, cuando terminaron los actos, los diputados y diputadas hasta hicieron cola sacándose selfies con él y abrazándolo.

TRACTOR. Aplausos y hurras para el FG allá en San Antonio de Flores, en El Paraíso, por la intervención de la Fiscalía del Patrimonio Cultural y detener la demolición de un inmueble de más de un siglo de existencia. Los destructores ya le habían zampado el tractor, pero el MP los puso en su sitio... Congratulations...