APLAUDEN. Mauricio Oliva y su séquito lanzarán hoy la casa por la ventana con la instalación de la segunda legislatura. A ver a quién aplauden más a la hora de los kilométricos discursos: A JOH, a “Netanyahu” o al muchachito de Lepaera. A ver hacia dónde se inclina la balanza de los diputados... Ummmm...



AGUAS. Anoche ya estaba todo listo en el hemiciclo para darle viento a las llevadas y traídas reformas electorales. Sepa Judas qué habrá pasado, que temprano no hubo humo blanco, pero luego, según la “Mujer Araña”, las aguas volvieron a su cauce y cachurecos, refundidores y colorados volvieron a ser felices en la tierra de Nunca Jamás.



HORA. En esas redes se inventaron que la empantanada era porque los cachurecos no querían a las Rixis, que los refundidores batearon a los Matamoros, y los colorados a los Erick, pero nada que ver. La elección de los nuevos elementos de los TSE será hasta abril o mayo, así es que, todavía no le llega la hora a ese pleito.



PIROPOS. Temprano la bancada liberal propuso el plebiscito para darle luz verde a la segunda vuelta y a la reelección, pero, quién sabe que pasara, papa... Pero ni aun así consiguieron piropos de LZ y sus peluches. Al contrario, el hombre les volvió a decir saltatapias, roba gallinas, come cuando hay.



VUELTA. Más claro no puede cantar el “Niño Gualaco”: El Partido Nacional está mil por mil de acuerdo con la segunda, la tercera y la cuarta vuelta, pero con reglas claritas. Pero, de qué sirve ir a una segunda vuelta, manda a decir Reinaldo, si aquellos que dijimos siempre van a alegar fraude cuando el PN los vuelva a marimbear.



VOZ. La otra cosa es que “voz de muerto” ha reconfirmado que ahora ni el olanchano, su otrora líder supremo, quiere la segunda vuelta, porque resulta que ya no le conviene. Como el concubinato SN-LZ lo ha hecho a un lado.



PECHO. La Fulton reapareció ayer, no en carne y hueso, sino con un tuit, y salió poniendo el pecho por los trillizos de la Política Limpia. No han hecho nada, pero la representante del imperio contraataca, cree que deben seguir viviendo la vida loca... Qué suerte tienen los que no se bañan.



MERECEN. La Fulton también manda a decir que los “hondureños merecen reformas electorales que fortalezcan las instituciones electorales, aumenten la transparencia e inspiren confianza en el proceso electoral”... I can’t believe it...



SIGLO. Asterio, Dago Suazo y compañía –que tienen como medio siglo de mangonear la caficultura- están hechos un nudo para no permitir que los descabecen. Quienes no quieren saber más de ellos son los pobres productores, que solo piden rendición de cuentas, pero ellos le están echando el clavo al gobierno y hasta a Trump por la rebelión.