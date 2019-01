GRÚA. Asterio Reyes manda a decir que no lo sacarán ni con grúa del Ihcafé. Pobres caficultores. Seguirán los mismos y, los mismos, darán los mismos resultados. Hace tiempos que JOH hubiera intervenido el Ihcafé y se hubiera volado a Asterio. Por cierto, unos productores, denunciaron ayer que Asterio le pagó a los que vinieron la vez pasada a defenderlo. ¿De dónde sacó el pisto?...



VIENTO. Las bancadas azuleja, refundidora y colorada le darán viento hasta hoy a las llevadas y traídas reformas electorales y mañana, luego de la instalación de la segunda legislatura, las ratificarán en sesión especial en horas de la tarde. Las únicas reformas que entrarán hoy será la incorporación de Libre al TSE y al RNP... Congratulations...



PASTEL. Lo ideal habría sido despolitizar y despartidizar tanto el TSE como el RNP, pero, como quien manda son los que tienen los votos en el hemiciclo. Además, no nos engañemos, si SN y LZ tuvieran una bancada como la de Libre en el Congreso, también se habrían repartido el pastel.



PENCE. Cómo les quedaría el ojo a aquellos que dijimos luego de ese espaldarazo del vicepresidente imperial a JOH. Mientras ellos protestan frente a la Embajada, Mike Pence llama al Indómito, para decirle que seguirán trabajando unidos, y le reitera el compromiso de USA de mantener su estrecha relación con Honduras.



OÍDOS. Ajá, y a quién se habrá referido Mike Pence, cuando le dijo a JOH que “condena cualquier intento de oportunistas políticos que nos distraigan de nuestras prioridades”... ¡Vaya, jodido!... Le habrán zumbado los oídos al olanchano y compañía.



CULPA. El diputado Jorge Cálix se recupera luego del accidente en la carretera a Santa Lucía. Pero, como en esas redes no se les escapa nadie, unos chuscos escribieron que no tarda en echarle la culpa a JOH. No hallan qué inventar.



VACA. Hoy sí, papa, parece que le llegó la hora a la narco satrapía venezolana. Bien dicen que tanto va el cántaro al agua, que al fin se revienta. Le advirtieron al Maduro que no tomara posesión y hoy le han caído en vaca Donald Trump, la OEA y el Grupo de Lima, que incluye a casi todo el continente.



LIMA. Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Panamá, Perú, en fin, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional como el nuevo presidente de Venezuela. Solo le queda el exguerrillero salvadoreño, Danielito –que también está en alas de cucaracha- y Evito... ¡Ahhh! y Mel.



2009. Ajá, y si en Venezuela asume la presidencia el número uno del Congreso, cuál será la diferencia con lo que pasó aquí en 2009. La única tal vez será que allá el imperio ya le dijo al Maduro que se vaya y aquí nunca dijeron pío.