MESAS. Por lo que veo, dijo el cieguito, en las llevadas y traídas reformas electorales no le entrarán ni remotamente a la ciudadanización de las mesas, que es donde se hacen los fraudes y, asómbrate, chico, en el fondo no la quieren ni el PN ni el PL ni Libre. Primero muertos, mandan a decir, antes que sacar a sus activistas de las mesas.



LUNA. La otra cosa que también está en los cuernos de la luna son los tales distritos electorales y el cese del financiamiento por parte del pueblo de las internas de los partidos. Aquí se suman los “chiquitos”, que no quieren los distritos, por miedo a desaparecer del mapa. Y nadie tampoco quiere renunciar al pisto de las internas. ¿Entonces?



CHON. O sea, Sancho Amigo, que las únicas reformas que entrarán esta tarde serán la modificación del TSE y del RNP para meter a Libre y, colorín, colorado... Y los ilusos de la sociedad civil que soñaban con despolitizar y despartidizar el TSE y el RNP... Cómo no, chon...



CCEPL. Comunicado del CCEPL y Alan Ramos, de Puerto Cortés, porque los otros alcaldes están del otro lado, sobre las reformas electorales. Mandan a decir que apoyan esto y lo otro, pero no esto y esto y esto. Ajá, y si no tienen diputados, cómo será la cosa.



LIGAS. “Papi a la orden” manda a decir que Cintia Borjas y Julio Avilés sustituirán a su alero Roberto Zablah en la AMDC, la primera en el SANAA y el segundo en la jefatura de Infraestructura. Entre tanto, la bulla es que RZ va para las grandes ligas, y que no tarda en reaparecer.



CIUDAD. El Indómito ha prometido ayer la liberación de Ciudad España, santuario de pandillas, y ha revelado la captura de un peligrosísimo marero, a quien se le achacan más de 70 palmos. JOH dijo lo que dijo en la inauguración de un súper moderno laboratorio de criminalística de la DPI.



INFOP. La bulla es que en el Infop se avecina una reingeniería por tierra, mar y aire –tecnológica y humana- hasta darle vuelta de calcetín y ponerlo a tono con instituciones similares de Colombia y Corea del Sur. Ya era tiempo que le entraran con todo. Que se alisten con el sindicato, pero, que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas.



IHCAFÉ. Los pobres caficultores piden a gritos la intervención del Ihcafé. Quieren saber en qué puercas se invierte el billete que les quitan por cada quintal. El dicho aquel dice que, el que nada debe, nada teme, entonces, qué cuesta que Asterio ordene una auditoría forense de esos fondos.



PEPE. Sepa Judas qué le estará pasando al exhombre de El Chimbo, pero ahora ha aparecido retando al Indómito a los puños. “Pepe” Lobo dice que ya tiene 71 años, que ya está de la tercera edad, pero que, aun así, no le tiene miedo a uno de 50 años. A ver quién gana, dice.