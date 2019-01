HUMO. Ya solo queda hoy y mañana para que en el hemiciclo salga humo blanco sobre las mentadas reformas electorales, sino, neles pasteles. El próximo viernes se instala la segunda legislatura, así es que, si no les dan viento el jueves por tarde, que se olviden de meter a Libre en el TSE y en el RNP.



MAÍZ. El señor de la televisión jura que las reformas ya están cocinadas, y que lo que habrá mañana o pasado en el Congreso es una “hemorragia legislativa”, y manda a decir que si no hay segunda, ni tercera ni cuarta vuelta, aquí seguirá el maíz a peso.



FECHA. Que ni se les ocurra pensar que en el PN impondrán al candidato y que no habrá elecciones primarias, manda a decir el “resignado” de El Hatillo. Apunten la fecha y hora es que se los digo, le dijo a los trillizos de la “N”... ¿Estáis oyendo...?



CRUZA. Salvador asegura en un tuit que la mayoría de los inmigrantes que llegan a México, “cruza la frontera, con esfuerzo y dolor por algunas muertes, pero cruza. Todo es publicidad para pararlos”. ¿Estáis oyendo, Fulton?... Como él mismo dice que los gringos no lo dejaron llegar por Mel, hoy no lo dejarán llegar por él mismo.



HORA. Conversatorio hoy a las 11 de la mañana de la bancada liberal para hablar sobre las reformas electorales y, adivinen a quién tienen de invitado. La jodida es que, como LZ sigue embrecado, ha convocado a conferencia de prensa del Central Ejecutivo a esa misma hora y sobre el mismo tema... Ja... je… ji... jo... ju...



SALA. Ajá, mandan a preguntar unos chuscos, y ahora que van a crear un “Tribunal de Justicia Electoral”, para que resuelva los relajos electorales, en qué queda la Sala aquella de la Corte. Ajá, preguntan los mismos chuscos, y quién garantiza que los inconformes con los fallos de ese nuevo Tribunal, no van a terminar en esa Sala... ¿Entonces?



RNP. Será por tanto desempleo que hay en el país, pero la bulla es que cada uno de los trillizos del nuevo RNP tiene derecho a varios asesores, así es que, ya están sabidos. En Libre ya días nombraron a la exdiputada por El Paraíso y por el Partido Liberal acaban de nombrar a AES, conocido analista, abogado y catedrático.



NUEVA. La nueva tarjeta de identidad viene y nadie la detiene. La bulla es que ya todo está consensuado entre colorados, azulejos y refundidores. Costará como 50 millones de verdecitos. Y, adivinen quién será el encargado de su elaboración... Congratulations...



IHCAFÉ. Los pobres cafetaleros vienen hoy otra vez de chuso a protestar a la capital, porque dicen que ni el Ihcafé ni Banhprovi ni nadie les ha tendido un salvavidas, ahora que están con el agua hasta el cuello por los bajos precios. “Pior”, dicen, para que se acuerden de ellos Asterio y Samuelito.