CUENTA. Esta semana se inicia la cuenta regresiva para la aprobación de las llevadas y traídas reformas electorales. To be or not to be... La bulla es que ya todo está cocinado entre “Netanyahu” y el olanchano. Libre pasa oficialmente a ser parte del TSE y del RNP y la mentada segunda vuelta se queda para vestir santos. Y, colorín, colorado...



IGOR. Para que vean ustedes lo que son las cosas cuando hablan los dueños del circo. Mauricio Oliva solo se sentó un par de veces con el líder supremo de los refundidores y ya estuvo. En cambio, por más que el pobre Igor y el embajador de la Madre Patria se desgalillaron en el mentado diálogo, neles pasteles.



TODO. Mauricio Oliva manda a decir que ya todo está dicho y escrito para la creación de un Consejo Nacional Electoral, que administrará los procesos electorales, y un Tribunal de Justicia Partidaria... ¡Ahh!, y para ratificar a los trillizos del RNP.



RNP. Para que vean que el olanchano es buen amigo, acaba de nombrar a la esposa de su alero “Pandilla” Suncery –prófugo de la justicia- nada menos que de registradora civil en SPS, el puesto más importante en el engranaje municipal del RNP. Ya antes había colocado a su amiga Claudia Garmendia, la exdiputada, como asesora del RNP.



PECHO. El “resignado” de El Hatillo reapareció el fin de semana, en carne y hueso, allá en La Paz, donde dice que hasta le corearon: “Que se lance... que se lance... que se lance”... Ummmm... ¡Ahhh! y, sepa Judas por qué, dijo que él sí va a poner el pecho por Gladys Aurora. Como quien dice que otros no lo están poniendo... Ummmm...



BUENO. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el exbrazo derecho de “papi a la orden”, que en realidad era el gran motor que movía todos esos proyectos de la AMDC, ya está haciendo calistenia para volver a saltar a la cancha, solo que ahora en grandes ligas... Que el hombre es bueno, es bueno.



GRAN. Será cierto que ayer no llegaron ni cincuenta a la “gran movilización” convocada por SN y su alero LZ, como parte de la “semana de protestas”, por el primer aniversario de la toma de posesión de JOH. Lo “pior”, dijo uno, es que ni Nasralla asomó el cacho.



PARO. El que sí será un “éxito total” es el “gran paro nacional”, convocado por el olanchano, para el próximo domingo. Claro está, como es domingo, todo, absolutamente todo, estará cerrado: el gobierno, la empresa privada, las maquilas, en fin... Solo los cines y restaurantes estarán abiertos.



GAS. De todas maneras, los Fusinas y otras hierbas ya les mandaron a decir que al primerito que arme bochinches y se tome puentes o carreteras, le echarán gas del bueno y que alisten el lomo, porque les meterán su buena toleteada... Será posible...