LOMO. A buen entendedor, pocas palabras. Después no digan que no les advirtieron. La chepa les manda a decir a los tales comandos del olanchano que doña Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero pacífica, así es que, el que haga relajos en esos paros que han anunciado, que aliste el lomo y, de chascada, lo meterán al mamo.



AMDC. “Papi a la orden” le dijo a uno de sus aleros que todavía no sabe qué ondas, que está “confuse”, como dicen los gringos, que todavía no sabe si se lanzará o no en busca de la guayaba, o si mejor se queda con lo seguro, la AMDC. Vale que “Netanyahu” ya días que empezó a calentar y, si tampoco, allí está “Olguita” y “Cuqui”, que solo son ganas.



CARGOS. Los liberales le salieron corregidos y aumentados a Libre. Se inventaron una de cargos en la nueva bancada, que ahora casi todos son presidentes, coordinadores, secretarios, prosecretarios, coordinadores, voceros, cocineros, talabarteros, en fin... Solo les faltó el “enlace” con “Netanyahu”.



MENÚ. Mauricio Oliva le reitera a aquellos que dijimos que no se aflijan ni se aflojen, que habrá reformas electorales para todos los gustos, que pidan, pidan, que en el hemiciclo están para complacer peticiones, como la Satélite. La única que no está en el menú es la mentada segunda vuelta, pero, de allí para allá, pidan, pidan...



MADRE. Más claro y contundente no puede ser el embajador de la Madre Patria sobre la segunda vuelta. El hombre manda a decir que en algunos países hay segunda vuelta, pero en otros no hay segunda vuelta. Pueda ser que sí haya segunda vuelta en Honduras, pero también pueda ser que no, dice. A lo mejor, quién sabe.



JEFE. Pero Mario Segura, el nuevo jefe supremo de la bancada liberal, jura que van por la segunda, la tercera y la cuarta vuelta... Ummmm...



TALANGA. El alcalde de Talanga jura que quienes piden su cabeza son algunos cabezas calientes de Libre y el hermano de la Rixi. Ajá, y la vicealcaldesa, que encabeza la toma de la Alcaldía desde hace casi tres meses, ¿no es gran cachureca? En las protestas en su contra también hay regidores nacionalistas. ¿Entonces?... Pero, no se oye, padre...



BROMA. Otra rebaja a los combustibles el próximo lunes. Pero, podrán regalar la gasolina y el diésel, y a los magnates del transporte ni en broma se les ocurre darle una rebajita al pobre, pueblo, pobre... Ni porque la “people” les metió el lomo duro y parejo cuando los tranques.



ILUSOS. Conmoción en varios países por lo que acaba de ocurrir en Colombia. Juanes no puede creer que esto esté volviendo a pasar. Aunque ni en tiempos de Pablo Escobar hubo atentados con kamikazes. Solo los ilusos negocian con los marxistas, “pior” con narcos disfrazados de guerrilleros.