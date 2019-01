MARIO. Pues hombre, Hilario, dicho y hecho, el yanista Mario Segura es el nuevo power de la bancada liberal y en el hemiciclo corrieron a darle partida de nacimiento. Sepa Judas quién, en el otro bando, enganchó a Víctor Barahona y el buen hombre se lanzó sin paracaídas. El clavo se lo echan al chaparrito de Nacaome.



VÍCTOR. La bulla es que el bueno de Víctor Barahona hasta terminó en el hospital, con la presión por la banda. Los elvincistas mandaron una lista con las firmas de 30 “papis” y “mamis” de la Patria, incluida las de SB y la de Dip. Hay que aprender a contar. Si son 51 diputados, y de un lado hay 30, quién tiene la mayoría.



CLARO. Pero “Kikito” les manda a decir a los elvincistas-floristas que es “pa... el infierno que van” y dice que ahora ha quedado bien claro quiénes son los liberales con corbata azul –el MOLINA- y quiénes los liberales con corbata roja.



PILO. El “Ten Years Challenge” de Pilo Tejeda. Hace 10 años lo sacan en una convención cachureca y, diez años después, abrazado con LZ y Maviber. En esas redes “fecales”, como les dice el cardenal, no hallan qué inventar. Tan buena gente que es “weeepaaaa”.



BOLA. Pobrecita la “people” de Talanga. Por más que se desgalillan y protestan denunciando los actos de presunta corrupción en la alcaldía de su pueblo, nadie les para bola. No se oye, padre... Con otros alcaldes han soplado y hasta les han echado la aviación y la “Scotland Yard”, incluido uno de allí mismo, pero, parece que Roosevelt Avilez es intocable.



CAMA. Lo “pior” es que lo único que piden los pobres pobladores es que investiguen al alcalde. Si el hombre sale bien, pues, que bueno, pero, si sale mal, que le apliquen la ley. O todos los alcaldes en la cama, o todos los alcaldes en el suelo, mandan a decir los talangueños.



AIRE. Emotivo evento “Camino a la Paz”, ayer en la Villa Olímpica. Por los vientos que soplan y por lo que dijo JOH en su discurso, marca un antes y un después en la lucha contra los delincuentes, pero, también deja claro que todavía estamos a mitad del río en esa lucha, y que ahora van con todo por tierra, mar y aire- a darle la estocada final a las bandas criminales.



FIRME. “Nuestra voluntad y decisión es firme e inquebrantable en la lucha por lograr la paz y la seguridad del pueblo hondureño...y no vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer” hasta lograr la paz, dijo el Indómito. El hombre rindió un emotivo homenaje a 65 policías y militares caídos en el cumplimiento del deber.



LISTO. Mauricio Oliva también estuvo en el evento y manda a decir en un tuit que el Congreso está listo, para darle viento a todas las leyes que sean necesarias, hasta encontrar “El Camino a la Paz”... Fumen, criminales...