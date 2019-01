SEGURA. Todos los caminos indican que el cafetalero y yanista Mario Segura será el nuevo jefe supremo de la bancada liberal. Los padrinos mágicos ya le tienen listos 30 diputados y, para los que todavía no han aprendido a contar, el PL tiene 51 diputados entre propietarios y suplentes –ahora que ya no está Fredy Nájera- entonces, tienen la mayoría... Ja... je... ji... jo... ju...



JEFE. La elección del nuevo jefe supremo de la bancada colorada será hoy cuando el muchachito de la Humuya dará un paso al costado para dedicarse, a tiempo completo, a zafarse del culebrón de los pandoros... ¡Ahhh! y a su family.



VUELVE. La Rocío ha confirmado que el Marlon vuelve como coordinador del Gabinete Económico, pero lo hará a control remoto, desde la capital federal. Ajá ¿Y Willito? ¿Se tronaron al cipote? Tan bueno que era. Será por lo del Centro Cívico... Ummmm...



ENEE. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que ya pueden poner a Superman de coordinador y, mientras no arreglen ese desmadre de la ENEE, quien sabe, papa... Por cierto, en esos chambres aseguran que, en medio de la crisis, Cucky le acaba de aumentar el salario a su asesor legal, de 77 mil a más de cien mil... Será...



CHALLENGE. La zarina de la Sar se ha puesto a la moda con el “Ten Years Challenge” y allí les manda una foto de los tiempos de la vetusta y anacrónica DEI, hace diez años, y lo que es ahora la SAR. Ingeniosa la zarina. Pero, algunos contribuyentes se quejan de malos tratos, en las ventanillas. Será que sus empleados no le hacen caso.



IHSS. No hallan qué inventar. Fito Facussé jura que los interventores del IHSS no quieren soltar la guayaba, porque cada uno gana 200 mil al mes... Será posible. “I can’t believe it”...



MARAS. A oídos de aquellos que creían que ya todo estaba dicho y escrito en el combate a la criminalidad y las maras, viene todo un replanteamiento, para embestir a esos grupos por tierra, mar y aire, hasta ponerlos en su sitio y devolverle –de verdad- la seguridad que la “people” se merece... Fumen, delincuentes...



CARAVANA. Por los vientos que soplan en los primeros días de la nueva caravana, todo indica que esta vez no será como la primera. La gente se cansa de ayudar. Ya hay las primeras quejas de que nadie les ha salido al paso a ofrecerles agua, comida, ropa... Lástima por los niños y los viejitos.



GUERRILLA. Otra caravana ha partido ayer rumbo a USA, solo que salió de El Salvador. Ajá, y si allá quien gobierna es la exguerrilla marxista del FMLN –aliada del Maduro venezolano y de los hermanos Castro- quiere decir que el desmadre no tiene que ver con las ideologías, sino, que la inmigración ha estallado en esta nueva era, inclusive en Europa.