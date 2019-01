OÍDOS. Por más que aquí intentaron convencer a la “people” para que no se fuera a aventurar en esa nueva caravana, por un oído les entró, y por otro les salió. Tan jodida estará la cosa, y uno no se da ni cuenta de la realidad, o pudieron más los azuzadores que no descansan día y noche, ennavajando gente en esas redes.



BARTOLO. Por cierto que el famoso Bartolo ha reaparecido en la nueva caravana, en carne y hueso, pero manda a decir que anda como periodista, para “orientar” a los caravaneros, y no como organizador. Que conste. Otro que se coló es Gerson Rivera, el creador en redes de “como sos, va”.



PASO. El muchachito de la Humuya da un paso al costado y les manda a decir, hasta la vista, baby. Ahora mejor se dedicará a su familia. El hombre jura que lo hace por el bien del PL, pero los zelayistas -los fans de LZ, no del olanchano- andan cantando victoria...Será...



ACUERDO. La bulla en el hemiciclo y en el mismo CCEPL es que hay un acuerdo para que Elvin y Víctor Barahona den un paso al costado y elijan una tercería, lo cual sería lo mejor para la sobrevivencia política de lo que queda del pobre gonfalón rojo-blanco-rojo. La “Mujer Araña” asegura que la tercería sería MS, de la zona oriental.



JEFE. Pero, sepa Judas cómo puercas es que hay un acuerdo, para que tanto espartanos como troyanos se hagan a un lado y le den chance a otro, porque Víctor Barahona –el candidato de LZ y compañía- apareció ayer en rueda de prensa, autopresentándose como el nuevo jefe supremo de la bancada.



VUELTA. “Hipócritas”, le manda a decir “voz de muerto” a los cachurecos, solo porque Reinaldo asegura que la mentada segunda vuelta costaría más de mil millones de yucas. Lo “pior”, según el “niño Gualaco”, es que de nada serviría, porque, si el PN los vuelve a cachimbear, los ilustres de la oposición igual no reconocerían.



VOTO. El chiste de hoy: Mel jura que en Venezuela “es imposible” un fraude electoral, porque hay voto electrónico. Si los expertos aseguran que así es más fácil todavía. Y, el que no crea, que le pregunte a la doñita aquella del TSE venezolano.



PEAJE. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que aquí están viendo la tempestad y no se arrodillan. No pudieron esos de Coalianza esperar otro momento para autorizar ese nuevo leñazo al peaje. Entre 16 y 31 yucas le subieron al transporte pesado. Ajá, y quién creen ustedes que terminará pagando, los platos rotos.



PALO. Los ilustres de Covi ni porque les dieron el filete frito se ponen a pensar que aquí la pobre “people” ya no aguanta. Ni que fuera barril sin fondo. Y los “eficientísimos” de Coalianza, que ni siquiera les pidieron terminar ese pedacito de la CA-5 que dejaron a medio palo, en Comayagua.