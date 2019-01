VUELTA. De qué serviría gastar más de mil millones en una segunda vuelta, manda a decir Reinaldo, si la oposición –si gana el Partido Nacional- nunca va a reconocer el resultado de buena gana, ya sea que los marimbeen en segunda, tercera o cuarta vuelta... Será...



LABIO. Todos los caminos indican que la segunda vuelta ya es historia, porque la bulla es que el olanchano tampoco la quiere, y solo la pide del diente al labio para endulzarle el oído a sus bases refundidoras. El mismo Jary dijo paladinamente que lo que le interesa a Libre es el TSE. Punto.



TEXAS. En esas redes no topan a “Míster Álvarez”, como le encantaba decirle a “Pepe” Lobo, antes de que se lo tronara. El hombre se dejó venir desde Texas para estar presente, en carne y hueso, en la audiencia de los planetarios, pero en las redes le han inventado unas que mejor ni mencionarlas.



MAVIBER. El muchachito de la Humuya anuncia “misa-desayuno” para esta mañana con sus diputados y amenaza con sacarle todos los trapitos al sol a Mauricio Villeda. El hombre asegura que Maviber también recibió de aquel pisto y que el MP le debe caer ipso facto, así como a los pandoros.



DEUDA. La bulla es que sacarán a bailar que en la campaña de 2013, cuando Maviber fue candidato, al PL también le pagaron la deuda política. Y, adivinen quién se la pagó, y de dónde salió el billete. Será posible... “I can’t believe it”. Elvin jura que LZ lo protege. Por eso, dicen, no es bueno escupir para arriba...



LOCURA. Esa nueva caravana es una locura, manda a decir Alden y las ardillas, desde los territorios de AMLO. El exministro la ha visto tile con la primera caravana. Ha tenido que pincelear junto al convoy, ha aguantado frío, calor y humillaciones de los mexicanos que no quieren a los caravaneros.



MEJOR. A esos caravaneros es mejor hablarles como a los bolos, que entre más les dicen que no beban, más rápido se van a beber. Por más ejemplos que se ponen en los medios, por más testimonios de los fracasos y tragedias, allí van otra vez, sin importarles lo que pueda pasar.



DINAF. Por lo menos, la jefa del Dinaf por fin ha sacado la cara y ha advertido que no dejarán salir niños que no lleven el permiso de sus padres o que no porten su partida de nacimiento. El derecho a emigrar en un derecho humano aquí y en la China, pero, igual que en todo, hay que cumplir requisitos.



HUEVO. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean ustedes las cosas inverosímiles que se dan en las redes sociales, que un pinche huevo acaba de destronar y de ponerle la pata a Kylie Jenner, la menor del clan de las Kardashian. La muchacha tenía 18 millones de likes en el Instagram, pero el blanquillo la acaba de doblar con 34 millones. Qué tal.