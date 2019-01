SEIS. Otras dos masacres en menos de 24 horas y suben a seis en lo que va del año. Hemos iniciado el 2019 con pie izquierdo en esa materia. A ver si cambian de estrategia, porque ya es demasiado. Julián asegura que los crímenes de la Villa Nueva están ligados con los de ayer en la madrugada. ¿Y la de Olancho?



REGRESAR. Ajá, las masacres suman y siguen, y la bulla es que los militares ya se cansaron de patrullar calles y quieren regresar a sus cuarteles. Como no, chon... Tanto billete que les dan y solo quieren pasar echando humo en las barracas. Entonces, que mejor cierren, esos batallones.



AMLO. Mientras aquí los chafas ya están cansados y quieren regresar a sus cuarteles, allá en México -para cumplir su promesa de campaña de devolverle la seguridad a su pueblo- AMLO ha anunciado la creación de la Guardia Nacional, encabezada por las Fuerzas Armadas. ¿Entonces?...



MES. Yani mandó carta desde USA por no poder estar en las exequias de su padre. “Hoy más que nunca Dios me pone a prueba”, dice. El empresario y político fue sepultado ayer en SPS, tras fallecer a sus 82 años. QEPD. En menos de un mes se fueron Ferrari y Rosenthal.



CREMA. En las exequias del banquero y exdesignado en tiempo de Azcona anduvo la crema y la nata de la sociedad “jampedrana”. Desde la capital llegó CF, el “alero” de LZ. También columbraron a “voz de muerto”. Del CCEPL José Luis Moncada y la “miskita”.



NETO. En esos chambres aseguran que “Neto boleto” sería el as bajo la manga de la camisa del olanchano para el TSE, mientras que Eduardo Enrique Reina, sería su candidato al nuevo Tribunal de Justicia Electoral. Ajá ¿Y Rixi? ¿Ya se la reventaron?... Ummmm... En el RNP se da por un hecho que óscar Rivera está fijo como director en propiedad.



SOPA. Pilo manda a decir desde la Perla del Ulúa que el muchachito de la Humuya se anda haciendo la víctima y que los diputados son libres de poner de jefe a quien les venga en gana. Sigue el maíz a peso entre los pobres liberales. Quién mira a “Sopa de caracol”, por cierto, gran alero del chelito Micheletti.



PAPA. Ajá, y por qué mejor no convocan a una nueva elección solo con los 26 diputados propietarios –y que los suplentes participen solo si alguno no llega- se encierran en un cuarto por allí –como cuando los cardenales van a elegir al Papa- y que no dejen salir a nadie mientras no salgan de maíz picado.



AMNISTÍAS. Desde el hemiciclo le recuerdan a la “people” los beneficios de todas esas amnistías que ha aprobado Mauricio Oliva, para que los deudores se puedan poner al día con sus cuentas, sin el pago de multas o recargos por mora. Las amnistías “liberan de la asfixia económica a millones de hondureños”, manda a decir “Netanyahu”.