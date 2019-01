GOLPE. La guerra no para. Pareciera que la intención de LZ es pulverizar a ESO y a sus padrinos mágicos. Ahora han puesto a los consejos departamentales a sacar comunicados, en apoyo al “golpe”. Han empezado por Valle, los dominios de Saavedra, el cerebro de la operación, según las malas lenguas.



PINCHE. En lo que vino a quedar el otrora partido más grande y pujante de Centroamérica, matándose como perros y gatos, por una pinche jefatura de bancada. Lo “pior” es que son la tercera bancada y, con el concubinato que se tienen ahora azulejos y refundidores, no huelen ni hieden. Pobre Partido Liberal.



TERCER. LZ sigue destapando infidencias de sus encuentros cercanos del tercer tipo –los que negaba al principio- con JOH, CF, ESO y otras hierbas. Ahora cuenta en un tuit que uno dijo no sé qué del otro, y el otro no sé qué del uno, y que se voltearon a ver el uno a otro. Hasta cuenta cómo estaban sentados. Quién sabe que algún político vuelva a “misear” con él.



PASO. Pero otros creen que el muchachito de la Humuya debió haber dado un paso al costado desde que lo sacaron a bailar con los pandoros, o haber pedido un permiso, mientras se desenredaba de ese culebrón... Será...



TAJO. Los Víctor y los Chilos andan con la onda de una convención extraordinaria para volarle la cabeza de tajo a LZ y a sus peluches. Pero la bulla en el mismo CCEPL es que eso es lo que anda buscando LZ, para hacerse el mártir, y luego consumar su alianza con SN, ya en otro escenario.



PELOS. Sepa Judas cómo puercas es que los gringos quieren parar esa nueva caravana, si su principal promotor, es el mismo Trump. A cada rato dele que dele con el tema y hasta dice, con pelos y señales, de dónde, según él, va a partir. Si a alguien ni se le había ocurrido irse en el convoy, cuando lo oyen a él, se apuntan.



IHTT. Otros dos muertos en asalto a un bus, entre ellos una anciana. No hay día del mundo en que aquí no se registren atracos en la ruta urbana. Ajá, ¿y los cambios aquellos que había prometido el mentado IHTT? ¿Y la tarjeta prepago para sacar el circulante de los buses y dejen de pelear línea? Pobre, pueblo, pobre...



AÑO. Cuarta masacre en lo que va del año –en los primeros 10 días- como para saludar el nuevo aniversario de la chepa. Preocupante, porque en enero de 2017, en todo el mes solo hubo un “evento múltiple”, como le encanta decir a las Migdonias. A ver si cambian de estrategia para el combate de las pandillas.



OEA. El uruguayo manda a decir que el desmadre en “danielandia” podría desembocar con la expulsión de Nicaragua de la OEA. Qué tal. A ver qué dicen los refundidos de aquí cuando a su alero le apliquen la misma medicina que a Honduras en 2009... Ja... je... ji... jo... ju...